Dwa ciosy w dwadzieścia minut. Raków wraca do walki o europejskie puchary [WIDEO]

Już w 7. min po dośrodkowaniu Jeana Carlosa piłka trafiła w rękę Leo Borgesa i sędzia podyktował jedenastkę. Strzał z 11 metrów Giannisa Papanikolau odbił bramkarz Pogoni, ale na wprost przed sobie i Grek dobił piłkę do siatki. W 12 później znów w negatywnej roli wystąpił Borges. Brazylijczyk rzucany co mecz na inną pozycję, z powodu krótkiej ławki Pogoni, stracił piłkę w łatwej sytuacji na rzecz Johna Yeboaha. Ten kopnął pod bramkę, a Ante Crnac z bliska podwyższył wynik meczu.

W 53. min Pogoń powinna zdobyć gola, ale zawiedli jej dwaj najskuteczniejsi piłkarze. Najpierw źle uderzył Kamil Grosicki, piłka wpadła pod nogi Greka Koulourisa, a ten dokonał rzadkiej sztuki nie trafiając do bramki z sześciu metrów, mając sporo czasu i miejsca. „Grosik” zrehabilitował się w 74. min, kiedy popisał się kapitalnym strzałem z woleja z lewej nogi. Nawet tak świetny bramkarz jak Kovacević był bez szans. To jednak było za mało i Pogoń zeszła z boiska pokonana. Teraz to Raków ma 1 pkt więcej od Portowców i większe szanse na miejsce na podium, dające grę w pucharach.

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 2:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Giannis Papanikolaou (8), 2:0 Ante Crnac (21), 2:1 Kamil Grosicki (74).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Fran Tudor, Ante Crnac. Pogoń Szczecin: Mariusz Malec, Benedikt Zech, Leonardo Koutris, Alexander Gorgon.

Czerwona kartka - Pogoń Szczecin: Leonard Koutris (90+6-na ławce rezerwowych).

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów 5 500.

W ósmej minucie Valentin Cojocaru obronił rzut karny wykonywany przez Papanikolaou, ale piłka po dobitce Greka wpadła do bramki.

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Ben Lederman (75. Peter Barath), Giannis Papanikolaou, Jean Carlos Silva (85. Dawid Drachal), John Yeboah (64. Bartosz Nowak), Władysław Koczerhin (64. Ivi Lopez) - Ante Crnac.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Leo Borges (78. Wojciech Lisowski), Benedikt Zech, Mariusz Malec (46. Danijel Loncar), Leonardo Koutris (78. Kacper Smoliński) - Wahan Biczachczjan (72. Marcel Wędrychowski), Alexander Gorgon, Fredrik Ulvestad, Kamil Grosicki - Adrian Przyborek (72. Patryk Paryzek), Efthymis Koulouris.(PAP)

