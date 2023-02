Flavio Paixao z kolejnym osiągnięciem. Gwiazda Lechii śrubuje rekordy w ekstraklasie

Najlepszy strzelec Lechii w historii w lidze

Do Polski Flavio Paixao przyjechał przed dziewięcioma laty i zapracował na miano gwiazdy ekstraklasy. Najpierw jako zawodnik Śląska Wrocław, a od siedmiu lat już jako gracz Lechii Gdańsk. I właśnie w barwach klubu z Trójmiasta notuje kolejne ligowe rekordy. Jest pierwszym obcokrajowcem w historii ekstraklasy, który przekroczył barierę 100 goli w rozgrywkach. Obecnie jego dorobek to 107 bramek. Jest także najlepszy strzelcem Lechii w historii jej występów na najwyższym szczeblu. Zdobył dla niej 83 bramki.

Bije rekordy w ekstraklasie

Teraz Portugalczyk znów ma powody do satysfakcji. W meczu z Radomiakiem pojawił się na boisku na ostatnie minuty. Zastąpił Macieja Gajosa. To był jego 301 występ w ekstraklasie. Jego dorobek wygląda następująco: 71 meczów w barwach Śląska, 230 w ekipie Lechii. Przed spotkaniem Flavio Paixao został uhonorowany pamiątkowym zdjęciem. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu. Zapowiadał, że to będzie jego ostatni rok w profesjonalnym futbolu.