Gigantyczne osłabienie polskiego pucharowicza. Wszystko jasne, potwierdził się najczarniejszy scenariusz

Exposito w 152 meczach ekstraklasowych w tym okresie zdobył dla wrocławskiej ekipy 54 gole. 19 z nich – w minionym sezonie, zostając królem strzelców ligowej elity i walnie przyczyniając się do zdobycia tytułu wicemistrza kraju przez swój zespół. Mógł dobić do granicy 20 trafień, ale w ostatnim spotkaniu, w Częstochowie, oddał egzekwowanie rzutu karnego Mathiasowi Nahuelowi Leivie.

- Pokazał, że potrafi się dzielić golami i radością – podkreślał trener Śląska, Jacek Magiera, po spotkaniu z Rakowem. - A że w ten sposób nie osiągnął 20 goli? Może… zostawił sobie ten wyczyn na przyszły sezon? - zastanawiał się głośno, nie tracąc nadziei na zatrzymanie snajpera w szeregach swej drużyny.

Hiszpan w piątek ogłosił jednak oficjalnie, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy go już w barwach Śląska. Włodarze Śląska składali propozycje przedłużenia kontraktu Exposito, ale jasne było, że szanse, aby Hiszpan został są niewielkie. Na tę chwilę nie jest jasne, gdzie będzie on grać w przyszłym sezonie. Na pewno nie będzie to inny zespół z ekstraklasy, o czym poinformował sam Exposito.

„Otrzymałem kilka ofert z polskich klubów, ale wszystkie odrzuciłem. Trudno mi wyobrazić sobie zakładanie innej koszulki w Polsce niż tej Śląska” – napisał w liście skierowanym do kibiców wrocławskich, opublikowanym na klubowej stronie. „Dziękuję Wam wszystkim. Będę za Wami tęsknić. Drodzy Kibice, nie mam słów, żeby opisać, jak bardzo jestem wdzięczny i jak wyjątkowo dzięki Wam czułem się w obcym kraju. Czułem się kochany i jest to coś, za co moja rodzina i ja zawsze będziemy wdzięczni”.

Decyzja Exposito oznacza, że Śląsk – szykujący się do startu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy (zacznie od II rundy, jej losowanie już 19 czerwca) - radzić sobie będzie musiał bez swej największej gwiazdy. „Życzę klubowi i drużynie wszystkiego najlepszego. Razem stworzyliśmy fundamenty pod obiecującą nową erę, pełną niesamowitego futbolu i emocji. To jest to, na co zasługujecie” – dodał Hiszpan w przekazie do wrocławian.

Wicemistrzowie Polski przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 17 czerwca. W planie mają dwa zgrupowania: w Karpaczu oraz w austriackiej miejscowości Aigen im Mühlkreis.

