Górnicza zagadka przed meczem z radomianami: ich dwóch, ona jedna. Kto ją dostanie?

- Nie postawiono nam w klubie konkretnego celu na całe rozgrywki – podkreśla szkoleniowiec Górnika w rozmowie z „Super Expressem”. - Natomiast ja od siebie powiem tak: dobrze byłoby poprawić pozycję z poprzedniego sezonu. To byłby kolejny krok do przodu Górnika i potwierdzenie jego miejsca w krajowej czołówce – dopowiada Urban. Jego podopieczni poprzedni sezon zakończyli na miejscu szóstym, przede wszystkim dzięki znakomitemu finiszowi (sześć zwycięstw, jeden remis) już pod jego okiem (w marcu zastąpił Bartoscha Gaula).

Urban – przekonaliśmy się o tym także w sezonie 2021/22, za jego poprzedniej kadencji w Zabrzu – jest zwolennikiem otwartego, ofensywnego futbolu. Na pytanie o to, jakiego Górnika zobaczą więc kibice w kolejnych tygodniach i miesiącach, odpowiada konkretnie: - Mam nadzieję, że takiego, jakiego ja bym chciał widzieć: ofensywnego, odważnego, którego się ogląda z przyjemnością. To nie będzie łatwe, bo jednak zmian w pierwszym składzie Górnika w stosunku do poprzedniego sezonu może być całkiem sporo. Będziemy jednak do tego dążyć.

Owe zmiany, o których mówi, związane są z odejściem Emila Bergströma (nie przedłużył kontraktu), Kanjiego Okonuki (po zakończeniu wypożyczenia do Zabrza Górnik nie wykupił go z japońskiego klubu) i Szymona Włodarczyka (sprzedanego do Sturmu Graz). W pierwszych kolejkach zabraknie też Daniego Pacheco (rehabilitacja po złamaniu palca u nogi) oraz Erika Janży. Słoweniec podczas zgrupowania w Austrii doznał urazu kolana, jest już po zabiegu, a rekonwalescencja potrwa kilka tygodni.

- W tej sytuacji układanie zespołu wciąż trwa – mówi Urban. Wątpliwości dotyczą na przykład występu młodzieżowca. Kandydatów do gry jest kilku, wybór tego z numerem 1 nie został jeszcze dokonany. - Będziemy dyskutowali, który z młodzieżowców będzie mieć więcej minut. Rywalizacja dopiero się rozpoczęła. Czasem ktoś w danym tygodniu prezentuje się bardzo dobrze, ale następny tydzień należy już do jego kolegi – przypomina trener Górnika.

Wspomniana absencja Janży powoduje też konieczność rozstrzygnięcia innego dylematu, związanego z opaską kapitańską, którą nosił słoweński obrońca. - Kandydatów do jej założenia jest dwóch: Lukas Podolski i Rafał Janicki – zdradza Jan Urban

Początek meczu Górnik – Radomiak na Arenie Zabrze w niedzielę o godz. 15.00. Transmisja w Canal+ Sport.