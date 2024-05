Górnik gra o swoje marzenia, ale Jan Urban tnie równo z trawą. Odwołał się nawet do… pośladków

To miała być zwykła konferencja pomeczowa trenera Wisły. Ale nagle zdarzyło się TO!

- Jest bałagan, nie odkryjemy czegoś nowego – podsumowuje doskonale znaną kibicom (nie tylko zabrzańskim) sytuację w klubie doświadczony szkoleniowiec. - Mierzymy się od dłuższego czasu z brakiem prezesa i dyrektora – dodaje. I podkreśla, że choć w zabrzańskim ratuszu nastąpiły zmiany, a klub jest w procesie prywatyzacji, czasu na podejmowanie ważkich decyzji o przyszłości nie ma wcale.

- Coś musimy zrobić, musimy się spotkać z władzami miasta, bo trzeba podejmować decyzje. Wyobrażam sobie, że będą zmiany, ale jeżeli stosowne procedury trwać mają co najmniej cztery tygodnie, to my nie możemy na to czekać – zauważa Urban. I przestrzega przed skutkami opieszałości. - Trzeba podjąć mnóstwo bardzo ważnych decyzji. A jeśli nie zostaną podjęte? Cóż, Górnik sobie w tym sezonie pogra w czubie tabeli, a w przyszłym będzie chodził od meczu do meczu ze ściśniętymi pośladkami – obrazowo zauważa szkoleniowiec.

Najpilniejsze kwestie do rozstrzygnięcia dotyczą oczywiście składu drużyny na kolejny sezon. - Ewentualna kwalifikacja do pucharów zmienia spojrzenie na kształt przyszłej kadry, ale i na obecnych piłkarzy. Jeżeli osiągamy taki cel, to znaczy, że to wartościowi zawodnicy – zaznacza Jan Urban przypominając, że wygasających z końcem czerwca kontraktów nie przedłużyli jeszcze m.in. Erik Janża, Boris Sekulić czy Dani Pacheco.

