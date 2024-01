Grał w ekstraklasie, prowadziło go dwóch selekcjonerów. Nie zgadniecie, co porabia dzisiaj

Mistrz robi swoje. Kadra Rakowa coraz mocniejsza, namówili do powrotu do Polski piłkarza dobrze znanego w naszej lidze

Szansę debiutu w ekstraklasie, w wieku 20 lat, dostał od Michała Probierza, który wiosną 2008 roku ratował bytomską Polonię przed spadkiem z krajowej elity. Trzy lata później, też w szeregach klubu z ulicy Olimpijskiej, zaufał mu Robert Góralczyk – dziś… drugi trener w reprezentacyjnym sztabie Probierza!

Z Bytomia – via Ruch Radzionków – golkiper trafił do płockiej Wisły, z którą wywalczył awans najpierw do pierwszej ligi, a potem do ekstraklasy. Kiedy „Nafciarzy” latem 2017 roku objął Jerzy Brzęczek – a więc też przyszły selekcjoner Biało-Czerwonych – również zaufał pochodzącemu z Górnego Śląska bramkarzowi. W sumie Kiełpin rozegrał 59 gier ekstraklasowych. Z Płocka trafił do Stali Mielec (miał wkład w jej awans do elity), a potem – do Motoru Lublin. Tam zakończył przygodę z boiskiem…

…. rozpoczynając zabawę w influencera. Owa zabawa szybko stała się bardzo poważnym zajęciem. Przez dwa lata ze swą ówczesną partnerką, Katią, zyskał kilkadziesiąt tysięcy fanów na Tik Toku i Instagramie, a zabawne filmiki pary generowały miliony odsłon i polubień. Przez pewien czas zapowiadał w mediach społecznościowych chęć wejścia w świat walk na ringu. Równolegle inwestował swoje przychody na rynku nieruchomości.

Ostatnie miesiące to „flirt” Seweryna Kiełpina z telewizją. Jest bowiem uczestnikiem programu „Farma”, emitowanego na antenie Polsatu. „Przez 30 lat trenował piłkę nożną na pozycji bramkarza. (…) Obecnie przebywa na „piłkarskiej emeryturze”. Nadal dużo ćwiczy, głównie siłownia i sztuki walki. Zawodowo zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości i influencingiem. Inteligentny i wygadany. Pasjonat buddyzmu. Ma spokojne i ciepłe usposobienie. Nie szuka konfliktów, raczej je rozwiązuje. Chce wejść na Farmę, aby poczuć życie odmienne od tego jakie prowadzi na co dzień” – reklamowali go autorzy programu.

„Farma” to reality show, w którym uczestnicy zamieszkują na określony czas w gospodarstwie rolnym odciętym od cywilizacji. Muszą przetrwać bez prądu i dostępu do bieżącej wody, wykonując prace związane z życiem na farmie. Częścią programu są pojedynki pomiędzy uczestnikami, w których przegrany jest zagrożony eliminacją. Na zwycięzcę show czeka nagroda w wysokości 100 tys. zł.