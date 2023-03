i Autor: Cyfra Sport

Legenda Stali wspomina

Grzegorz Lato o występach z Legią. "Przyśpiewki na mnie nie działały"

Grzegorz Lato to legenda Stali, która 12 marca zagra z Legią na Łazienkowskiej w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Były reprezentant Polski dał się we znaki stołecznemu klubowi. On strzelał Legii gole, a kibice warszawskiej drużyny dokuczali mu przyśpiewkami. - "Lato, Lato, co ty robisz! Na perukę nie zarobisz" - niosło się na stadionie.