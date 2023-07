Gwiazda Legii wyłożyła kawę na ławę. Pełna szczerość, te słowa nie przejdą bez echa

Jeśli ktoś nienawidzi mnie, to nienawidzi Legii

W poprzednim sezonie Josue był liderem Legii, z którą zajął drugie miejsce w lidze i sięgnął po Puchar Polski. Po rozgrywkach zdecydował się zostać w ekipie z Łazienkowskiej. Został, bo chce wywalczyć pierwszy w karierze tytuł. Kapitan Legii został zapytany ostatnio, czy czuje się lubiany przez piłkarzy innych klubów? - Chyba żartujesz. Oni mnie nienawidzą - wyznał Josue w rozmowie z tygodnikiem "Piłka nożna". - W sumie, kto z innych drużyn lubi Legię. Nikt. Wiem, że dzisiaj jestem twarzą tego klubu i jeśli ktoś nienawidzi mnie, to nienawidzi Legii. I odwrotnie. Czy się tym przejmuję? Proszę cię... Mam silną osobowość, mentalność i dla mnie najważniejsze jest to, aby wygrywać - z każdym i wszędzie - tłumaczył.

Piłka to show, więc musi się dziać

Portugalczyk wyznał, że "wsparcie" kibiców rywali nakręca go. - Na wszystkich stadionach jest spora grupa ludzi, która nie przychodzi na mecz, aby obejrzeć swój zespół - dodał. - Oni przez całe spotkanie skupiają się na tym, aby obrażać mnie czy innych naszych piłkarzy. Nie dopingują swojego klubu, a próbują nas sprowokować. A wiesz jak to na mnie działa? Jak dodatkowe paliwo. Nienawidzę grać na stadionach na których nikt na mnie nie krzyczy i nie gwiżdże! To jest motywacja, ale daje takie poczucie, żeby bawić się tą chwilą, która trwa. Piłka to show, więc musi się dziać! - podkreślił Josue.

