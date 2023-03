Gwiazda Rakowa z uznaniem o Josue z Legii. "Jednym podaniem robi różnicę"

Josue jest najlepszym strzelcem Legii

Statystyki pokazują, jak duży wpływ ma ten duet na poczynania swoich zespołów. Josue jest najlepszym strzelcem Legii we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 11 goli, z czego osiem w lidze. Portugalczyk rządzi w linii pomocy wicelidera ekstraklasy. Eksperci twierdzą, że gra Legii jest uzależniona od jego postawy. Minusem jest to, że Josue za dużo rozmawia z sędziami i często zbiera żółte kartki. Czy hit kolejki na Łazienkowskiej to będzie rywalizacja Josue konta Ivi Lopez?

Uwaga na kapitana i na Tomasa Pekharta

Osiem bramek w ekstraklasie ma także Ivi Lopez, który ostatnio przebudził się i znów jest skuteczny. To najważniejszy piłkarz w zespole trenera Marka Papszuna. Tak Hiszpan ocenia piłkarskie atuty kapitana warszawskiej ekipy. - To wyjątkowy piłkarz dla Legii - powiedział Ivi Lopez w rozmowie z naszym portalem. - Wiele od niego zależy. Dobrze czyta grę i przewiduje ruchy rywali. Jest mocny, gdy ma piłkę, bo wie, co chce zrobić. Trzeba na niego uważać, bo nie tylko rządzi w środku pomocy, ale on napędza ataki Legii. Dyktuje rytm gry zespołu. Jednym podaniem potrafi zrobić różnicę. Ale jest też Tomas Pekhart, który ma instynkt i wie jak ustawić się na polu karnym. Jest niebezpieczny, strzela ważne gole - zwrócił uwagę gwiazdor Rakowa Częstochowa.

