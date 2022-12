Gwiazdy Legii spełniły marzenia nastolatków. Z takim przesłaniem Josue zwrócił się do młodych piłkarzy [WIDEO]

Marek Papszun o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Zaskakujące wyznanie trenera Rakowa

Najpierw zdziwienie, a potem uśmiech

Młodzi piłkarze nie ukrywali zaskoczenia, gdy zobaczyli podczas treningu piłkarzy Legii. To była dla nich świąteczna niespodzianka. - Te dzieci mają marzenia, a skoro jest świąteczny czas, to chcemy je zaskoczyć i spełnić ich marzenia - powiedział Josue w materiale opublikowanym przez klubowe media Legii. Trzeba przyznać, że niespodzianka się udała, bo najpierw było zdziwienie, a następnie na ich twarzach pojawił się uśmiech zadowolenia z wizyty dwóch asów stołecznego klubu. Radość była jeszcze większa, bo Josue i Yuri Ribeiro zdecydowali się zagrać z nimi podczas zajęć.

Zawsze trzeba wierzyć w siebie

Kapitan Legii po spotkaniu zwrócił się do młodych graczy w następujący sposób. - To był dla mnie zaszczyt, że mogłem być tutaj z wami - powiedział Josue. - Wiem dużo o waszej sytuacji. Urodziłem się także w rodzinie, w której były różne sytuacje. Chcę powiedzieć z własnego doświadczenia, że zawsze trzeba wierzyć w siebie, w marzenia, robić to kochacie. Być dobrą osobą, dobrym człowiekiem. Życzę wam wszystkiego najlepszego w życiu - podkreślił kapitan Legii.

Bądźcie dobrymi ludźmi

Głos zabrał także trener Kosta Runjaić, który przekazał zawodnikom świąteczne podarunki. - Myślę, że Josue powiedział najważniejsze rzeczy - zaczął przemowę szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy. - Trzeba wierzyć w siebie. Jest jedno wyrażenie, które zawsze powtarzam chłopakom z zespołu: "charakter triumfuje nad talentem". To ma znaczenie nie tylko w piłce, ale generalnie. Tak jak powiedział Josue: bądźcie dobrymi ludźmi, dobrymi mężczyznami - zaznaczył Runjaić.