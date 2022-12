Ivi Lopez o szansach Rakowa na tytuł. Hiszpan mówi też o ubiegłym sezonie

Nie roztrwonić dorobku z jesieni

- Dziewięć punktów przewagi to nasz atut i niezły kapitał na rundę rewanżową - powiedział Ivi Lopez w rozmowie z naszym portalem. - Musimy być skoncentrowani, aby tego dorobku nie roztrwonić. Trzeba utrzymywać ten dystans nad konkurencją. Chcę zaznaczyć, że w tym sezonie najważniejsze jest mistrzostwo Polski. Przyznam, że lubimy zdobywać także Puchar Polski, co pokazaliśmy w poprzednich dwóch latach. Chciałbym zatem zdobyć dublet. To byłoby coś wspaniałego - zaznaczył.

Mocno przeżywał utratę tytułu

Na finiszu poprzedniego sezonu Raków dał się wyprzedzić Lechowi, który sięgnął po tytuł. - Byliśmy o krok, ale go nie zdobyliśmy - wspomina Hiszpan. - Wtedy przeżywałem mocno, że uciekła nam szansa. Teraz tego już nie rozpamiętuję, bo uznałem, że ta złość na nic się nie zda. Trzeba podchodzić do tego spokojnie i z większą dozą cierpliwości. Poza tym teraz jesteśmy w lepszej sytuacji i wszystko od nas zależy. Musimy zrobić ten krok w kierunku mistrzostwa. Jeśli to zrobimy to udowodnimy, że jesteśmy najlepszym zespołem w ekstraklasie. Pokazaliśmy, że gramy na najwyższym poziomie - ocenił Ivi Lopez.