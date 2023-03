Ivi Lopez przełamał czarną serię, ale przed nim najtrudniejsze. Piotr Tworek nie zostawił żadnych wątpliwości [TYLKO U NAS]

Rafał Augustyniak już z nowym uzębieniem. "Dentystów się trochę do mnie zgłosiło"

Nene znów to zrobił! Gwiazda Jagiellonii ma smykałkę do efektownych goli [WIDEO]

Igor Strzałek przebojem wkracza do ekstraklasy. Co za akcja pomocnika Legii Warszawa [WIDEO]

- Lubię obserwować grę Iviego. Pokazał, że jest bardzo mocną postacią tej drużyny. Wykonuje stałe fragmenty i bierze ciężar gry na siebie, nie będąc napastnikiem. Robi to jako pomocnik i z drugiej linii daje liczby. Darzę go sympatią - powiedział były trener Warty Poznań i Śląska Wrocław w programie "PKO BP Ekstraklasa Raport". Sezon zbliża się do końca i gwiazdor Rakowa będzie musiał potwierdzić klasę na ostatniej prostej.

Piotr Tworek szczerze o wyzwaniu stojącym przed Ivim Lopezem

- Teraz wchodzimy w istotną fazę, gdzie będzie musiał wykazać się szczególnymi umiejętnościami. Nie tylko piłkarskimi, lecz także mentalnymi, bo wie, że na nim będzie spoczywała ogromna odpowiedzialność - stwierdził Tworek. Jego zdaniem kluczem w walce o mistrzostwo będzie mecz Rakowa z Legią, który odbędzie się 1 kwietnia. Jeszcze ciekawiej jest na dole tabeli.

- W ekstraklasie jest kilku fajnych piłkarzy, na których patrzy się z przyjemnością. Zwróciłbym uwagę na Johna Yeboaha ze Śląska. Ma ogromną łatwość w zdobywaniu przestrzeni i pojedynkach pod bramką przeciwnika. Marc Gual, Jesus Imaz z Jagiellonii. Są niżej w tabeli, więc trudniej się im gra, ale stanowią o sile swoich zespołów - zakończył. W galerii poniżej poznasz piękną partnerkę Iviego Lopeza:

Sonda Czy Raków sięgnie w tym sezonie po podwójną koronę? Tak Nie Wszystko mi jedno