Ivica Vrdoljak o atutach gwiazdy Legii Warszawa. "Wszyscy mu ufają"

Jest najlepszym strzelcem Legii w lidze

To ósmy gol Portugalczyka w tym sezonie. Jest najlepszym strzelcem zespołu w lidze. - Legia jest uzależniona od Josue – ocenił Ivica Vrdoljak, były kapitan stołecznej drużyny. - Z nim zespół nabiera pewności. Gdy nie grał ze Stalą, to rzucała się w oczy jego nieobecność. Brakowało wtedy gracza, który wziąłby ciężar na siebie - stwierdził Chorwat.

Wszyscy ufają Portugalczykowi

Josue zachwyca genialnymi podaniami, ale także irytuje zachowaniem. Czy Portugalczyk wyciągnie wnioski ze swojej postawy? - Każdy z nas ma inny charakter i temperament - tłumaczy Chorwat. - Josue musi sobie sam z tym poradzić. Zastanawiam się, co zrobi w meczach z silniejszymi rywalami. To inteligentny piłkarz, poukładał grę i daje dużo drużynie. Wszyscy ufają Portugalczykowi. Ma nieźle ułożoną nogę, jest naprawdę znakomita. Brakuje mu jednak przyspieszenia. On nie potrzebuje dużo przestrzeni, żeby posłać dobre podanie - podkreślił.

Byłby jeszcze większym kozakiem

Vrdoljak ceni Portugalczyka. - Gdyby w składzie miał obok siebie takich graczy jak Vadis, Guilherme czy Radović, to wtedy Josue byłby jeszcze większym kozakiem. Można byłoby lepiej wykorzystywać jego atuty – powiedział były lider Legii.

