Jacek Zieliński o transferach wicemistrza Polski. Dyrektor sportowy Legii o zaletach nowych piłkarzy

Trio z debiutem w Superpucharze

Ostatnio Legia wywalczyła Superpuchar Polski. W ten sposób przełamała klątwę, bo to pierwszy triumf w tych rozgrywkach od 15 lat. W spotkaniu z Rakowem pokazało się trzech nowych graczy. W pierwszym składzie trener Kosta Runjaić wystawił duet pomocników: Patryk Kun i Juergen Elitim. W drugiej części szansę dostał napastnik Marc Gual. Na debiut czeka obrońca Radovan Pankov. W 1. kolejce nowego sezonu Legia zagra na Łazienkowskiej z ŁKS-em Łódź.

Kun następcą Mladenovicia

W warszawskim klubie nie ukrywają, że w tym sezonie Legia chce odzyskać mistrzostwo Polski. Dlaczego stołeczny zespół sprowadził wspominany kwartet? - Potrzebowaliśmy piłkarza do środka boiska, który jest znakomity w rozegraniu, a takie warunki spełnia Juergen Elitim - powiedział Jacek Zieliński, dyrektor sportowy w programie Legia ON. - Patryk Kun to gracz na lewe wahadło. Wiedzieliśmy, że Filip Mladenović ma bardzo dobre oferty. Nie było możliwości go zatrzymać. Gdyby został, to wtedy układ byłby idealny, a trener Kosta Runjaić miałby do dyspozycji dwa warianty: bardziej ofensywny i bardziej defensywny - tłumaczył.

Pankov dobrze broni i jest agresywny

Dyrektor Zieliński tak z kolei uzasadnił transfery Serba Pankova i Hiszpana Guala, który był królem strzelców i najlepszym napastnikiem ekstraklasy w ubiegłym sezonie. - Radovan Pankov to doświadczony stoper, który bardzo dobrze broni i jest agresywny - opisywał serbskiego piłkarza. - Na temat zalet Marca Guala nie muszę mówić zbyt wiele. Kibice mogli zobaczyć jego umiejętności, gdy grał w Jagiellonii - tak przedstawiciel stołecznego klubu scharakteryzował nowych piłkarzy z Łazienkowskiej.

i Autor: Mateusz Kostrzewa/Legia.com, materiały prasowe Marc Gual