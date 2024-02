Jagiellonia - Korona TV na żywo transmisja. Jagiellonia - Korona gdzie oglądać 28.02? Jagiellonia - Korona stream online live dzisiaj. Jagiellonia - Korona na którym kanale transmisja w tv?

Jagiellonia - Korona tv transmisja dzisiaj 28.02. Jagiellonia - Korona na którym kanale?

Dwóch półfinalistów tegorocznych rozgrywek Pucharu Polski już znamy. I w obu przypadkach można mówić o pewnego rodzaju niespodziankach. Piast Gliwice gładko rozprawił się z Rakowem Częstochowa, a Pogoń Szczecin po dogrywce wyeliminowała Lecha Poznań. W środowe popołudnie również może dojść do niespodzianek. Faworytem pierwszego środowego ćwierćfinału jest Jagiellonia Białystok, aktualny lider PKO Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca podejmą na własnym terenie Koronę Kielce, która jest po drugiej stronie ligowej tabeli. Ale kielczanie w poprzedniej rundzie sprawili sensację i wyeliminowali Legię Warszawa. Co ciekawe, Korona w pierwszej rundzie mierzyła się z Jagiellonią II Białystok i po niekoniecznie łatwym meczu awansowała dalej. Podopieczni Kamila Kuzery chcą wyeliminować również pierwszą ekipę Jagi.

Jagiellonia - Korona gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Korona TV transmisja

- Korona to, nieustępliwy zespół i trudno jest ją złamać, co pokazał mecz z Legią. Z kielczanami trzeba grać do końca, ale nasze spotkanie z Ruchem pokazało, że z Jagiellonią jest tak samo - powiedział przed środowym spotkaniem szkoleniowiec Jagiellonii, Adrian Siemieniec. - Jagiellonia narzuca bardzo duże tempo, próbuje zdominować przeciwnika i my na to nie możemy pozwolić. Na pewno nie pękniemy. Jesteśmy przygotowani na twardy mecz. Najważniejsze dla mnie jest to, że wiemy o co gramy - mówił trener Korony Kielce, Kamil Kuzera.

Mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce odbędzie się w środę 28 lutego. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra oraz w Internecie na płatnej platformie Polsat Box Go. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.