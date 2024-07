Jagiellonia – Puszcza NA ŻYWO transmisja Ekstraklasa dzisiaj 19.07.2024 Gdzie oglądać LIVE?

Jagiellonia – Puszcza NA ŻYWO transmisja

Jagiellonia Białystok zaskoczyła bardzo pozytywnie w poprzednim sezonie. Mało kto spodziewał się, że zespół, który w kampanii 2022/23 do ostatnich kolejek walczył o utrzymanie i zakończył go z przewagą tylko 4 punktów nad strefą spadkową. To w zasadzie tak samo, jak w poprzednim sezonie właśnie wspomniana wyżej Puszcza Niepołomice! „Jaga” zanotowała więc ogromny progres i nawet gdy po rundzie jesiennej zajmowała 2. miejsce w tabeli z 3 punktami straty do Śląska, to mało kto myślał, że białostoczanie zdołają utrzymać tak wysoki poziom do końca sezonu.

Teraz ich formę na początek nowego sezonu sprawdzi Puszcza Niepołomice. Jak już było wspomniane, Puszcza poprzedni sezon zakończyła z niewielką przewagą nad strefą spadkową PKO BP Ekstraklasy i na pewno chciałoby uniknąć podobnego losu w zaczynającej się kampanii. Z pewnością wyrwanie punktów na terenie mistrza kraju byłyby bardzo cenne, mimo że mówimy dopiero o pierwszym meczu.

Mecz 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice odbędzie się w piątek, 19 lipca o godzinie 18:00. Transmisja TV dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5. Stream online dostępny będzie na płatnej platformie Canal+ Online oraz Polsat Box Go.