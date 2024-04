Jan Tomaszewski szczerze o zatrudnieniu Feio w Legii! Jasna opinia, nie hamował się w podsumowaniu!

Górnik jednak bez Lukasa Podolskiego? To może być wielki problem zabrzan. „Nie mam odpowiedzi na to pytanie”

Jan Tomaszewski postanowił wyrazić swoją opinię na temat zatrudnienia Goncalo Feio w Legii Warszawa. Słynący z mocnego charakteru i dużych umiejętności szkoleniowiec budzi wielkie emocje, a decyzję Legii postanowił skomentować jej były bramkarz - Jan Tomaszewski. To legenda polskiej piłki sądzi o angażu byłego szkoleniowca Motoru Lublin. Padła jasna opinia.

Jan Tomaszewski o Goncalo Feio. Jaśniej się nie da

Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" tłumi hurraoptymizm wywołany zatrudnieniem Feio i podkreśla, że głosy ekspertów o umiejętnościach Portugalczyka są nieco za mocne, gdyż ten sam jeszcze nie prowadził zespołu w Ekstraklasie.

- Jeśli chodzi o tych słynnych ekspertów, to mam do nich jedno pytanie. Czy oni wiedzą, że ten człowiek nigdy nie trenował Ekstraklasy? I nigdy nie trenował drużyna, która chce występować w europejskich pucharach. Oczywiście, on trenował II ligę, wszedł do I ligi. I wszystko było w porządku. I o tych wszystkich jego przypadłościach wiedzą ludzie, którzy go zatrudnili. Przecież on sam z sobą nie podpisał umowy. Jeszcze raz powtórzy - nie mój cyrk, nie moje małpy. - mówi Tomaszewski.

- Dlaczego on został zatrudniony? On ma poprowadzić Legię do zwycięstwa, ale jego pierwszym zadaniem jest to, żeby Legię wprowadził na trzecie miejsce. I w tej chwili mamy jedno takie oczekiwanie, że Legia na końcówce sezonu zajmie trzecie miejsce i będzie występowała w europejskich pucharach. Jeśli nie, to gdzie jest ten wybitny trener? (...) Pożyjemy, zobaczymy. Tylko to jest nasza polska liga, gdzie jest wszystko możliwe. - mówi były bramkarz reprezentacji Polski.

