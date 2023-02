Joao Amaral na rozdrożu. Jaka przyszłość czeka gwiazdę mistrza Polski?

Skorża na niego stawiał

Joao Amaral był kluczowym piłkarzem Lecha, gdy prowadził go trener Maciej Skorża. To ten szkoleniowiec postawił na Portugalczyka, który go nie zawodził. W efekcie poznański zespół sięgnął po tytuł w poprzedniej edycji, a swoją cegiełkę do sukcesu dołożył właśnie pomocnik. Jednak po sezonie Skorża odszedł z klubu. Przyszedł John van den Brom u którego Amaral już tak świetnie nie wyglądał. Runda jesienna w jego wykonaniu była przeciętna, już tak nie zachwycał jak kilka miesięcy wcześniej. Co się stało z formą piłkarza?

Myślał o odejściu z Lecha

Jak podał portal meczyki.pl Amaral był niezadowolony ze swojej pozycji w zespole za kadencji holenderskiego szkoleniowca. W efekcie chciał odejść z klubu już w zimowym oknie. Jednak do transferu nie doszło. Władze klubu nie chciały o tym słyszeć. Co dalej z gwiazdą Lecha? Umowa Portugalczyka jest ważna jeszcze przez 1,5 roku. Niewykluczone, że jeśli jego sytuacja nie ulegnie poprawie, to z końcem obecnej edycji znów wróci temat jego odejścia.

