Josue zostanie w Legii? Dyrektor wicelidera ekstraklasy o nowym kontrakcie gwiazdy, nie pozostawia złudzeń

Lukas Podolski tłumaczy się po skandalicznej sytuacji. Wyjawił, co powiedział arbitrowi, który wyrzucił go z boiska

Ma kontrakt do końca sezonu

Portugalczyk do Legii przybył przed sezonem 2021/22. Wtedy zespół awansował do fazy grupowej Ligi Europy, ale zawodził w ekstraklasie. Rozgrywki drużyna zakończyła na 10. miejscu, a gwiazdą zespołu wiosną ubiegłego roku był właśnie Josue. W obecnej edycji też jest kluczową postacią drużyny prowadzonej przez trenera Kostę Runjaicia. Jesienią w lidze strzelił pięć goli w 16 ligowych występach. Portugalczyk ma ważny kontrakt z zespołem do końca sezonu. Na jakim etapie są rozmowy na temat przedłużenia kontraktu?

Żaden polski klub nie spełni tych oczekiwań

O tym wszystkim opowiedział dyrektor sportowy Jacek Zieliński w rozmowie z kanałem "Prawda futbolu". Przedstawiciel klubu rozmawiał z agentem piłkarza. - On ma postawione przez zawodnika wymagania - przyznał Jacek Zieliński w "Prawdzie Futbolu". - Wie, że żaden polski klub, w tym Legia, nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań. Mowa o kwotach wyższych niż nowa umowa Iviego Lopeza w Rakowie. Jednak jeśli będzie taka sytuacja, że taką ofertę trudno będzie mu znaleźć, to będzie mógł rozmawiać z Legią na takim poziomie, na jakim Legię jest stać. Jak będą nieduże różnice z innych klubów, to on preferuje Legię, bo dobrze się czuje w tej drużynie - zaznaczył dyrektor sportowy stołecznego klubu.