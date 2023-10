Kamil Kosowski ostro o skandalu w Alkmaar. Były kadrowicz nie ma wątpliwości w sprawie kar

Steve Kapuadi o przegranej z Rakowem. Obrońca Legii wrócił też do skandalu w Holandii

Polski klub musi zapłacić kilka milionów kary! FIFA miała podjąć już decyzję, to kolejny cios

Wielki ruch TVP na rynku transmisji sportowych! Zgarnęli prawa do kilku rozgrywek, ważne wieści dla fanów w Polsce

Przypomnijmy: po spotkaniu prezes Dariusz Mioduski był popychany i uderzony w twarz, a piłkarze - Josue i Radovan Pankov zostali skuci w kajdanki i noc spędzili w areszcie. Nie wrócili z drużyną w piątek rano, lecz dopiero późnym wieczorem. To efekt działań ochrony i policji holenderskiej. - Takie zachowania nie mogą przejść bez kary - napisał Kamil Kosowski na łamach "Przeglądu Sportowego". - Liczę na to, że wszystko zostanie wyjaśnione i AZ Alkmaar zostanie ukarany. Potępiam takie zachowania i mam nadzieję, że zarówno Legia, jak i UEFA tego nie zostawią. Nie wiem, czy AZ poniesie karę sportową, ale na pewno jakąś musi ponieść, bo to jest niedopuszczalne i nie może się już nigdy powtórzyć - zaznaczył.

Dariusz Dziekanowski zbulwersowany wydarzeniami w Alkmaar. Zwrócił uwagę na jeden aspekt, dotyczy delegata UEFA

Byłego kadrowicza oburzyło zachowanie służb porządkowych i sposób potraktowania warszawskiej delegacji, w tym prezesa Dariusza Mioduskiego. - Z osądem trzeba zaczekać do końca, ale sam fakt, że przekroczona została granica i właściciel poważnego, europejskiego klubu został uderzony, mówi wiele - wyznał. - Możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby na miejscu Dariusza Mioduskiego stał prezes np. Realu Madryt, Manchesteru City czy Interu Mediolan - dodał Kosowski w felietonie w "Przeglądzie Sportowym".

Jan Tomaszewski nie jest sam. W sprawie kary dla Alkmaar dostał poparcie byłego wiceprezesa PZPN!

Sonda Czy Legia Warszawa wyjdzie z grupy Ligi Konferencji Europy? Tak! Nie Trudno powiedzieć