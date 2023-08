Kapitan Jagiellonii prosto z mostu o metodzie na Lukasa Podolskiego. Wie, jak mu zabrać jego atuty

Piast nie złamał beniaminka. Dwa słupki to za mało, by zgarnąć trzy punkty. Jak to nie wpadło?

To trzeci sezon „Poldiego” na polskich boiskach, ale w Białymstoku ma szansę zagrać dopiero po raz drugi. W marcu tego roku Górnik wyjeżdżał stąd „na tarczy”, przegrywając 1:2, choć prowadził właśnie po trafieniu Podolskiego. Generalnie trudno się dziwić, że właśnie na mistrzu świata skupia się zazwyczaj uwaga kibiców na każdym ekstraklasowym stadionie.

- Zawsze jeśli mówi się „Górnik Zabrze”, to myśli się „Lukas Podolski” – uśmiecha się trener Jagi, Adrian Siemieniec. - My to oczywiście też widzimy. Zdajemy sobie sprawę jak ważny to zawodnik dla Górnika, nie tylko od strony piłkarskiej, ale i mentalnej. O tym rozmawiamy z drużyną, bo musimy być gotowi na to, jak reagować – tłumaczy.

Kapitan Jagiellonii prosto z mostu o metodzie na Lukasa Podolskiego

Konkretnych rad udziela jednak nie on, a wspominany kapitan białostockiej ekipy. - Oczywiście Podolski dużo znaczy dla Górnika, zabrzański zespół zawsze na niego bardzo liczy – potwierdza słowa swego szkoleniowca Taras Romanczuk. I od razu przechodzi do detali. - Ma moc w lewej nodze, więc trzeba będzie zablokować. A jak? Nie ma co się bać, trzeba grać agresywnie. Z szacunkiem, ale agresywnie – wyjaśnia kapitan

Początek meczu Jagiellonia – Górnik Zabrze w Białymstoku w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport.

