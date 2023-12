Aleks Petkow o transferze do Polski i wynikach Śląska. To najbardziej zaskoczyło gwiazdę lidera ekstraklasy

Bułgar to odkrycie sezonu

- Przekazujemy smutne wieści. Pomimo błyskawicznej reakcji służb i podjęcia akcji ratunkowej, kibic Widzewa Łódź, który zasłabł na stadionie, zmarł w szpitalu. Ślemy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu z bliskimi. - napisał w mediach społecznościowych Widzew Łódź przekazując przygnębiające wieści.

Nie żyje kibic Widzewa Łódź, który zasłabł na meczu. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Do bardzo niepokojących wydarzeń doszło w 18. minucie meczu. Wówczas bowiem służby otrzymały informację, że jeden z kibiców Widzewa zasłabł i potrzebna była interwencja medyków. Po kilku minutach mężczyznę przetransportowano do karetki, a grę wznowiono. Później natomiast spiker poinformował, że kibic na szczęście odzyskał przytomność. Nie podano jednak informacji, co było powodem zasłabnięcia.

Kibic Widzewa zasłabł podczas meczu i zmarł w szpitalu. Klub podał wstrząsające wiadomości

Po pierwszych pozytywnych informacjach przekazanych na stadionie o tym, że kibic miał odzyskać przytomność, historia ta niestety nie posiada happy endu. Jeszcze w sobotę 2 grudnia tuż przed godziną 23:00 media społecznościowe obiegła informacja przekazana przez klub, że mężczyzna nie przeżył.