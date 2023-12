Dramatyczne sceny na trybunach w meczu Widzew – Radomiak. Służby medyczne musiały ruszyć na ratunek kibicowi

Erik Janża wyjawił, co powiedział do sędziego. Kapitan Górnika tak tłumaczył się z tego, co miał na myśli [WIDEO]

Radomiak przystępował do meczu z Widzewem po dwóch porażkach i remisie w trzech ostatnich meczach, ale już z nowym trenerem na ławce. Łodzianie z kolei mieli za sobą dwa zwycięstwa i remis w trzech ostatnich spotkaniach, w tym wygraną 3:1 na wyjeździe nad Lechem Poznań, czyli jednym z kandydatów do wygrania całej ligi. Forma w poprzednich spotkaniach nie miała jednak przełożenia na to, co wydarzyło się w spotkaniu – goście z Radomia nie mieli litości i pewnie wygrali z gospodarzami 3:0. Ale po meczu mówi się nie tylko o wyniku, ale też o tym, co działo się na trybunach, a tam rozegrały się sceny mrożące krew w żyłach.

Do bardzo niepokojących wydarzeń doszło w 18. minucie meczu. Wówczas bowiem służby otrzymały informację, że jeden z kibiców Widzewa zasłabł i potrzebna była interwencja medyków. Po kilku minutach mężczyznę przetransportowano do karetki, a grę wznowiono. Później natomiast spiker poinformował, że kibic na szczęście odzyskał przytomność. Nie podano jednak informacji, co było powodem zasłabnięcia.

Po meczu do sytuacji odniósł się m.in. trener Radomiaka Radom. – Bohaterami dzisiejszego meczu jest ekipa medyczna, która uratowała życie reanimowanemu kibicowi Widzewa. To jest najważniejsze, to jest prawdziwe życie. W takich chwilach piłka schodzi na drugi plan – powiedział Maciej Kędziorek na konferencji prasowej po meczu.

