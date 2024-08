Kibic wściekł się na Lukasa Podolskiego. Bardzo bolesny moment

Lukas Podolski w piłce nożnej osiągnął niemal wszystko. Dlatego też jego przyjście do Górnika Zabrze na zakończenie profesjonalnej kariery wiązało się z różnymi komentarzami. Nie mało było takich, którym wydawało się, że "Poldi" na Śląsku będzie tylko odcinał kupony i dbał niemal wyłącznie o poprawianie renomy zasłużonego klubu. Jednak szybko okazało się, że napastnik swoim doświadczeniem i mądrością boiskową wciąż może być wiodącą postacią Ekstraklasy. Kibice Górnika z miejsca go pokochali i każdy chce mieć z nim zdjęcie. Przez to czasami dochodzi jednak do sytuacji nieprzyjemnych dla fanów. Jedną z takich opisał na Instagramie kibic zabrzan, apelując do wielkiej gwiazdy o poprawę.

Kibic wściekł się na Podolskiego

Cała dyskusja wywiązała się pod jednym ze zdjęć Podolskiego z murawy. W instagramowym wpisie piłkarz dziękował wiernym fanom ekipy z Zabrza za doping. Jednak okazało się, że jeden z kibiców nie mógł spełnić swojego wielkiego marzenia. "Dawaj autografy i rób zdjęcia fanom a nie idziesz sobie jakbyś był jakimś królem i się uważał za wielkiego, czekałem na ciebie z telefonem przy ręce popatrzałeś się na mnie i przybiłeś mi w ten telefon pionę, który prawie mi spadł. POPRAW SIĘ LUKAS" (pis. oryg.) - czytamy na portalu społecznościowym.

Fani murem za Podolskim

Jeden z kibiców zapytał kiedy miała miejsce ta sytuacja. Autor komentarza odpowiedział, że po ligowym spotkaniu przeciwko Rakowowi Częstochowa. Pojawili się też fani, którzy stanęli z miejsca murem za piłkarską gwiazdą. "A co on musi z każdym zdjęcie robić jak nie ma humoru to nie będzie na siłę tego robić" - odpowiedział jeden z nich.