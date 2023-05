Kibice Polonii pobici w pociągu przez fanatyków Legii! Porażające sceny, wszystko stało się na oczach innych pasażerów

Lechia Gdańsk przerwała serię porażek. Ale na Stal to było za mało

Byliśmy świadkami brutalnych scen w pociągu, w którym jechali kibice Polonii Warszawa. Fanatycy "Czarnych Koszul" wracający z meczu z Garbarnią Kraków zostali zaatakowani przez kibiców Legii, którzy dosiedli się do pociągu i zacżęli akcje okradania i przemocy wobec miłośników zwaśnionego klubu. W internecie znalazło się nagranie z incydentu, a komunikat w sprawie zamieściło na swoich mediach społecznościowych PKP Intercity.

Kibice Legii zaatakowali fanów Polonii. Po internecie krąży przerażające wideo

Na kibiców Polonii wracających z Krakowa po meczu z Garbarnią czekała bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Do pociągu pełnego fanów "Czarnych Koszul" zaczęli dosiadać się fani Legii, którzy dopuścili się kradzieży i pobicia kilku kibiców. Sytuację uwieczniła jedna z pasażerek pociągu, a nagranie bardzo szybko dostało się do internetu. Do sprawy w specjalnym komunikacie odniosło się już PKP Intercity.

- W nocy w pociągu Łokietek Kraków - Warszawa na stacji Grodzisk Mazowiecki prawdopodobnie doszło do starcia kibiców dwóch klubów piłkarskich. Kierownik pociągu wezwał policję i pogotowie. Sprawę wyjaśnia policja. W wyniku zdarzenia wystąpiło 45-minutowe opóźnienie. Przepraszamy za utrudnienia - napisali przedstawiciele PKP Intercity

Wczoraj wieczór, postój w Grodzisku Mazowieckim. Wpadają na minutę, wiedzą dokładnie, gdzie siedzi wracający z meczu Polonii w Krakowie chłopak, którego szukają. Szybkie katowanko, dostaje tez drugi siedzący w pobliżu (możliwe, że przypadkowy).... https://t.co/MfcJVLrox7— Dada 6 (@dada_6) May 14, 2023