Chce być kreatywny

W tym sezonie kapitan Legii napędza jej ataki. Rządzi w linii pomocy. Jest skuteczny w ekstraklasie, jak i w europejskich pucharach, a po ośmiu latach przerwy ponownie zagrał w reprezentacji Polski. - Jestem bardziej świadomym piłkarzem, który wie, czego od siebie wymagać i nad czym pracować. Mam w sobie dużo energii. Chcę grać kreatywnie i do przodu - tłumaczył Kapustka, gdy otrzymał powołanie do kadry.

Jest odpowiedzialny za drużynę

I tak właśnie w tej rundzie prezentuje się Kapustka, który z Legią chce odzyskać tytuł. - Jest odpowiedzialny za drużynę. Na pewno nie przerosła go rola kapitana, a opaska mu nie ciąży, lecz go uskrzydla. Wrócił do... ustawień fabrycznych, czyli do tego, co prezentował przez kontuzją - barwnie określił jego formę na naszych łamach Marek Jóźwiak, legendarny obrońca warszawskiego klubu.

Zatrzymać snajpera z Bośni

Jeśli Legia myśli o zwycięstwie w szlagierze, to musi zatrzymać bośniackiego snajpera Widzewa. W obecnych rozgrywkach Imad Rondić jest wyjątkowo skuteczny i należy do najlepszych strzelców w lidze. Trener Daniel Myśliwiec nie miałby nic przeciwko, aby jego podopieczni w stolicy zagrali tak, jak w marcu tego roku, gdy pokonali Legię u siebie 1:0.

Na wygraną w stolicy czekają 27 lat

Wtedy w doliczonym czasie trafił Fran Alvarez. To był historyczny moment, bo Widzew przerwał niemoc w starciu z Legią, z którą wygrał po 24 latach przerwy. A na zwycięstwo w stolicy Widzew czeka jeszcze dłużej. Od czerwca 1997 roku i pamiętnego meczu, w którym w końcówce strzelił trzy gole w pięć minut i triumfował 3:2.

Tak grali:

Mecze: 72

Wygrane Legii: 33

Remisy: 20

Zwycięstwa Widzewa: 19

Bramki: 109-66 dla Legii

Pierwszy mecz: Legia - Widzew 6:0 (4.07.1948)

Ostatni mecz: Widzew - Legia 1:0 (10.03.2024)

