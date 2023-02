Korona Kielce przerwała koszmarną serię, wraca na zwycięską ścieżkę? "Nie składamy jeszcze broni" [WIDEO]

Wygrana da im głębszy oddech

Pierwszą bramkę w meczu z Cracovią strzelił Piotr Malarczyk. - Nie od dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji - powiedział Piotr Malarczyk, obrońca Korony. - Nerwowe ruchy nie są wskazane. Nie zawsze jest łatwo zachować spokój. Dobrze weszliśmy w mecz, byliśmy dobrze przygotowani i to dało nam trzy punkty. To zwycięstwo bardzo cieszy. Cracovia jest wymagającym przeciwnikiem. Dobrze podeszliśmy do tego spotkania. Zaliczyliśmy dobre wejście. Byliśmy agresywni, nie daliśmy rozwinąć im skrzydeł. To było kluczem do dobrej gry i zwycięstwa – podkreślił doświadczony zawodnik i dodał: - Doskonale zdajemy sobie sprawę, w jakiej jesteśmy sytuacji. Musimy skupiać się na sobie. Nie możemy patrzeć na wyniki innych zespołów. Sami musimy sobie pomóc. Na każde spotkanie będziemy wychodzić z takim założeniem, aby wygrać. To zwycięstwo na pewno da nam pozytywnego kopa. Nikt nie odleci, bo wiemy, ile jeszcze przed nami pracy. Ta wygrana da nam głębszy oddech.

Wiedzą w jakiej są sytuacji

Wygraną zapewnił Jakub Łukowski, wykorzystując rzut karny. W tym sezonie strzelił osiem goli. - Zasłużyliśmy na te trzy punkty - wyznał. - Kilka sytuacji można było jeszcze zamienić na bramki. Cieszymy się z wygranej, to jest najważniejsze. Wiemy w jakiej nadal jesteśmy sytuacji, ale pokazaliśmy, że nie składamy jeszcze broni. Będziemy do końca walczyć o utrzymanie, które chcemy sobie zapewnić jak najszybciej – zapowiedział pomocnik Korony.

Gospodarze strzelają jako pierwsi! Piotr Malarczyk trafia do siatki i @Korona_Kielce robi spory krok w kierunku jakże ważnych trzech punktów ⚽📺 https://t.co/dQJLInWkGl pic.twitter.com/mENLBLBuWf— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 6, 2023

