Kosta Runajić o kosmicznym meczu Legii z Pogonią. Padły słowa o upadaniu i pasji

W nagrodę fotel lidera ekstraklasy

Wpływ na przebieg meczu z Pogonią miała sytuacja z końcówki pierwszej połowy. Wykluczony został Artur Jędrzejczyk. Sędzia po analizie VAR anulował żółtą kartkę i pokazał czerwoną. Ocenił, że obrońca Legii kopnął napastnika Pogoni. Warszawski zespół grał w osłabieniu po przerwie, dwa razy przegrywał, pokazał niesamowitą wolę walki i odrabiał straty. Legia wygrała w Szczecinie i zasiadła w fotelu lidera ekstraklasy.

Legia nigdy się nie poddaje

- Szacunek dla mojej drużyny - powiedział trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalny portal klubu. - To była kolejna magiczna noc. Wielki spektakl i świetna reklama futbolu. Trzy razy upadaliśmy, do tego dostaliśmy czerwoną kartkę. Pokazaliśmy niesamowity charakter i podnieśliśmy się. Ta drużyna nigdy się nie poddaje. Mamy ogromną pasję, to widać na każdym kroku. To zasłużone zwycięstwo. Wystarczy spojrzeć na statystyki - zaznaczył szkoleniowiec, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej.

Sonda Czy Legia Warszawa wróci na tron mistrza Polski? Tak, w tym roku Tak, ale dopiero w kolejnych latach Nie, będzie czekać na to lata