Kosta Runjaić o dobrej energii, gniewie i cierpieniu piłkarza. Trener Legii tak zareagował na występ z Jagiellonią

Stracony gol był niepotrzebny

W tym sezonie piłkarze Jagiellonii nie będą mile wspominać konfrontacji z Legią, bo w dwumeczu stracili dziesięć goli. Gospodarze byli podrażnieni porażką w poprzedniej kolejce z Pogonią i złość wyładowali na rywalu z Podlasia. - Widziałem sportowy gniew i koncentrację wśród drużyny - powiedział po zawodach trener Runjaić, cytowany przez klubowe media. - Graliśmy z dobrą energią i zaangażowaniem. Straciliśmy gola, który był niepotrzebny, ale zachowaliśmy spokój. W drugiej połowie zagraliśmy fantastycznie - ocenił szkoleniowiec.

Slisz zaliczył asystę piętą

Trudno nie przyznać mu racji, bo właśnie po przerwie Legia podkręciła tempo i rozniosła Jagiellonię. Wprawdzie Bartosz Slisz nie strzelił gola, ale należał do liderów gospodarzy. To właśnie po jego efektownym zagraniu piętą bramkę zdobył Ernest Muci. - Asysta przy drugiej bramce przyszła spontanicznie - tłumaczył Slisz. - Byłem blokowany przez jednego z graczy Jagiellonii. Jedyne co mogłem zrobić, to wycofać futbolówkę piętą - opisywał sytuację pomocnik Legii, który później zaliczył asystę przy trafieniu Macieja Rosołka.

Kramer ma za sobą ciężki czas

Szansę otrzymał napastnik Blaż Kramer, który w tym sezonie pauzował z powodu urazów. Wszedł w końcówce i przypieczętował efektowne zwycięstwo. - Mam za sobą bardzo ciężki czas - powiedział Słoweniec - Nie tak wyobrażałem sobie start w Legii. Liczę na to, że wszystko co najgorsze jest już za mną - zaznaczył.

Runjaić zadowolony ze Słoweńca

W słoweńskiego napastnika wierzy trener Legii. - Kramer wrócił do gry po wielu miesiącach cierpienia - przypomniał trener Runjaić. - Widzieliśmy jego emocjonalną reakcję po bramce, a także to jak zareagowała drużyna - zauważył szkoleniowiec warszawskiej drużyny przed którą mecze z Lechią na wyjeździe (20.05) i Śląskiem u siebie (27.05).

