Kuriozalna sytuacja podczas meczu Legia - Lech! W to aż trudno uwierzyć, wielkie problemy sędziów!

Podczas wielkiego hitu 28. kolejki w Ekstraklasie, Legia Warszawa podejmuje Lecha Poznań. Przy Łazienkowskiej szybko prowadzenie objęli gospodarze, po podaniu Pawła Wszołka do Tomasa Pekharta, który wykorzystał sytuację i trafił do pustej siatki. Jednak podczas tego meczu do kuriozalnej sytuacji na boisku i w rolach głównych nie byli piłkarze, tylko sędziowie. Asystent arbitra Lasyka miał kłopoty i zastąpił techniczny sędzia przejął zaraz chorągiewkę, zastępując kolegę. Po kilku minutach doszło do kolejnej zmiany, sędzia, który zastąpił kontuzjowanego arbitra... doznał kontuzji i musiał zostać zastąpiony. Pierwsza połowa już za piłkarzami obu drużyn, wynik się nie zmienił, w drugiej części spotkania Lech Poznań powalczy o zmianę obrazu gry. Miejmy nadzieje, że sędziowie nie będą zmuszeni do korzystania z kolejnych zmian.

Kolejna zmiana liniowego. Prosto z wozu VAR na murawę.#LEGLPO pic.twitter.com/rzPdhu2DkM— Ekstraklasowiec (@ekstraklasowiec) April 16, 2023