Lech i Legia wezmą przykład z Rakowa? Ekstremalnie trudne zadanie Pogoni

Jako pierwsi w czwartek na murawę wybiegną piłkarze Pogoni Szczecin, w ich przypadku awans do kolejnej rundy byłby jednak ogromną sensacją. Podopieczni Jensa Gustafssona przed tygodniem zebrali bowiem solidną lekcję futbolu, przegrywając z belgijskim KAA Gent aż 0:5. Rywal od samego początku był zespołem wyraźnie lepszym i już do przerwy prowadził różnicą czterech goli. Choć winą za taki stan rzeczy obarczona strzegącego wówczas bramki Bartosza Klebaniuka, trzeba przyznać, że koledzy z drużyny zupełnie mu nie pomagali, co rusz prokurując groźne sytuacje we własnej strefie obronnej. Po zmianie stron Belgowie nieco spuścili z tonu, co w efekcie dało im tylko jednego gola strzelonego w drugiej połowie. Trudno było jednak nie odnieść wrażenia, że gdyby tylko potrzebowali ich więcej to nie mieliby problemu z realizacją tego celu. Nawet przy wyniku 5:0 losy dwumeczu wydają się jednak przesądzone, chyba nikt nie wyobraża sobie bowiem scenariusza, w którym szczecinianie odrabiają pięciobramkową stratą i wywalczają awans do kolejnej rundy. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, wg których to Gent będzie faworytem czwartkowego rewanżu. Za każdą złotówkę postawioną na triumf Belgów bukmacher płaci 1.94 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej Pogoni wyniósłby natomiast 3.42 zł.

Przed tygodniem rozczarowała również Legia Warszawa, która przed własną publicznością uległa 1:2 Austrii Wiedeń. Podopieczni Kosty Runjaicia ewidentnie byli zaskoczeni odważną grą rywala, który od początku starał się podchodzić do nich wysokim pressingiem. To opłaciło się już po niespełna kwadransie, kiedy po fatalnym zagraniu Juergena Elitima gola dla wiedeńczyków strzelił Muharem Huskovic. Legioniści próbowali się odgryźć, ale w pierwszych 45 minutach sztuka ta im się nie udała. Co gorsza, niedługo po rozpoczęciu drugiej odsłony dublet ustrzelił Huskovic i sytuacja Wojskowych robiła się naprawdę trudna. Taki rezultat naturalnie sprawił, że wicemistrzowie Polski – chcąc zdobyć bramkę kontaktową – musieli nieco się odsłonić. Okazji nie brakowało, choć swoje szanse na zamknięcie tego dwumeczu mieli także goście. Finalnie gola strzeliła jednak Legia – w końcówce do siatki Austriaków trafił Ernest Muci, sprawiając tym samym, że szanse warszawiaków w rewanżu wcale nie są iluzoryczne. Jeśli zespół prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca chce cieszyć się z awansu, w rewanżu musi zagrać zdecydowanie lepiej i uważniej w obronie. Czy jest to realny scenariusz? Zdaniem TOTALbet – tak. W opinii legalnego polskiego bukmachera to Legia jest minimalnym faworytem rewanżu – kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.44, w przypadku gospodarzy jest to 2.62. Zupełnie inaczej prezentują się natomiast kursy dot. awansu. Za każdą złotówkę postawioną na przejście Austrii TOTALbet płaci 1.30 zł, w przypadku pomyślnego zakończenia dla gości z Warszawy jest to 3.20 zł.

W zdecydowanie najlepszej sytuacji ze wszystkich polskich drużyn występujących w Lidze Konferencji Europy jest Lech Poznań, który na wyjeździe zmierzy się ze Spartakiem Trnawa. Przed tygodniem ekipa dowodzona przez Johna van den Broma była wyraźnie lepsza, ale niestety wynik końcowy nie do końca odzwierciedla przebieg tego meczu. Kolejorz od początku dominował, ale w pierwszych 45 minutach nie udało mu się zdobyć bramki. Goście ze Słowacji ograniczyli się natomiast do głębokiej defensywy oraz bardzo nielicznych wypadów, po których zagrożenie dla bramki Bednarka było niewielkie. Kiedy po niespełna 20 minutach drugiej odsłony – po golach Marchwińskiego i Velde – poznaniacy prowadzili już dwoma golami, wydawało się, że kolejne będą kwestią czasu. Spartak przetrwał jednak słabszy moment, a w końcówce – po błędach w formacji defensywnej Lecha – strzelił gola kontaktowego. Rezultat 2:1 sprawia naturalnie, że kwestia awansu wciąż nie jest rozstrzygnięta, choć zdaniem TOTALbet piłkarze ze stolicy Wielkopolski nie powinni mieć problemów z postawieniem „pieczęci”. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną lechitów na Słowacji płaci 1.96, w przypadku wygranej gospodarzy jest to z kolei 3.45.

