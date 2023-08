Lech Poznań z poważnymi problemami po kompromitacji? Mogą stracić kluczowych piłkarzy, media donoszą

Lech Poznań może mieć przed sobą dość duże kłopoty. Drużyna "Kolejorza", która przed rokiem robiła wielkie rzeczy w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA tym razem odpadła w eliminacjach turnieju, co oznacza dość małe zyski w klubowej kasie. Jak donosi "Głos Wielkopolski" przegrana drużyny ze stolicy Wielkopolski może być dość bolesna, szczególnie, że już teraz mówi się o możliwym odejściu trzech, naprawdę istotnych postaci drużyny. Nie wygląda to najlepiej.

Lech Poznań będzie miał problemy? Trzech piłkarzy może odejść!

Jak podaje "Głos Wielkopolski", do kasy klubowej z UEFY za sezon 2023/2024 w europejskich pucharach do kasy Lecha spłynęło tylko 750 tysięcy euro. Nie jest to kwota powalająca i może sprawić że "Kolejorz" chcąc uniknąć problemów finansowych zmuszony będzie do sprzedaży trzech swoich zawodników. Jednym z nich może być Filip Szymczak. Piłkarza bardzo chciałby mieć w swoim skladzie Anderlecht, a sama transakcja mogłaby wynieść w okolicach 4 milionów euro. Innym zawodnikiem do sprzedaży byłby Filip Marchwiński, który miałby zmierzać we włoskim kierunku. W Poznaniu ma się także ważyć przyszłość Velde, który już tego lata był na celowniku czołowych klubów z Turcji.