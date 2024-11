Bartosz Kapustka nie mógł pogodzić się z tym, co go spotkało. Kapitan Legii wyrzucił to z siebie, ma rację?

Urodzony w Sztokholmie szwedzki napastnik, w żyłach którego płynie domieszka krwi syryjskiej, przy Bułgarskiej występuje od lipca 2020 roku. Trafił do Poznania z FC Nürnberg, ale wcześniej – poza rodzinną Szwecją – próbował swych sił także w Szwajcarii (Sankt Gallen), Włoszech (Crotone) i Danii (Randers). Jego pierwszym zagranicznym klubem był 1.FC Köln – wiosną 2012 roku miał okazję w jego szeregach występować m.in. u boku Lukasa Podolskiego.

W żadnym z wymienionych miejsc Ishak nie był jednak tak skuteczny, jak w Poznaniu. W każdym z czterech dotychczasowych sezonów przekraczał barierę 10 trafień ligowych – swoistą „granicę przyzwoitości” dla napastnika. Nie inaczej będzie zapewne i w bieżących rozgrywkach: niedawny gol strzelony Radomiakowi był już ósmym trafieniem Ishaka tej jesieni.

Mikael Ishak komplementowany przez legendę

- To nie jest przypadkowy napastnik, zawsze potrafił być groźny pod bramką rywali. Strzela głową, nogą, z karnych. Brakuje tylko, aby trafiał też z wolnych. Niech formę utrzyma jak najdłużej. Bo to będzie oznaczało, że Lech będzie zmierzał po tytuł, a on po koronę strzelców – komplementował Szweda na łamach „Super Expressu” były świetny snajper „Kolejorza”, Piotr Reiss.

Nic dziwnego, że poznański klub zainteresowany był zapewnieniem sobie usług napastnika na kolejne lata. Szwedzki napastnik co prawda w ostatnich dwóch latach tracił 1/3 każdego z sezonów na leczenie urazów, ale – zdrowy – wciąż jest gwiazdą numer jeden zespołu z Bułgarskiej: nieprzypadkowo od wielu miesięcy nosi opaskę kapitańską.

Niezwyczajne poznańskie dokonania Mikaela Ishaka

Zabiegi działaczy Lecha się powiodły: Ishak związał się z klubem co najmniej do końca czerwca 2027. - Mika raz jeszcze nam zaufał i mamy nadzieję, że dołoży kolejne piękne rozdziały do tej historii, którą już tutaj napisał - powiedział dyrektor sportowy „Kolejorza”, Tomasz Rząsa cytowany przez oficjalną stronę klubową.

- Już w tym momencie jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii klubu, a jestem przekonany, że jego rekordy strzeleckie zostaną jeszcze wyśrubowane i pomoże nam w osiągnięciu sukcesów – dodał Rząsa. Ishak we wszystkich rozgrywkach zdobył już dla Lecha 77 goli (60 w ekstraklasie), co daje mu czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów poznańskich bombardierów.

Mikael Ishak zdradził powody przedłużenia umowy

Szwed w rozmowie z klubowymi mediami precyzyjnie wyjaśnił powody podjęcia decyzji o pozostaniu w Polsce. - Do przedłużenia umowy przekonało mnie wiele czynników, a jednym z nich jest fakt, że wraz z najbliższymi czujemy się w tym miejscu wyśmienicie. Moi synowie już grają w klubowej akademii, a żona pozostaje tu bardzo szczęśliwa – Ishak podkreślał rodzinne przesłanki podpisania nowego kontraktu.

- Jestem niesamowicie zadowolony i dumny z tego, że pozostanę częścią rodziny Lecha Poznań – zaznaczał na koniec. „Nigdzie nie odchodzę – część 2” – tak skomentował zdjęcie z podpisywania umowy na swym profilu w mediach społecznościowych.