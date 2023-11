Legia czy Lech? Ligowy klasyk na horyzoncie!

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – Lech Poznań

Wygląda na to, że Legia po niewątpliwym kryzysie wreszcie wychodzi na prostą. Zespół Kosty Runjaicia notował do niedawna fatalną serię czterech kolejnych porażek, ale cztery zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach pokazują, że najgorsze już za warszawiakami. Bardzo pozytywnie zaskakuje zwłaszcza defensywa, która w poprzednich trzech spotkaniach nie dopuściła do utraty choćby jednego gola. I choć na wysnuwanie daleko idących wniosków wciąż jeszcze zbyt wcześnie, wydaje się, że legioniści z każdym kolejnym meczem powinni wracać do najwyższej dyspozycji. Z pewnością jest to dla wszystkich związanych z klubem pozytywna informacja, szczególnie z uwagi na fakt, że strata do czołówki PKO BP Ekstraklasy niepokojąco urosła. Wojskowi wciąż mają co prawda zaległy mecz do rozegrania, ale nie zmienia to faktu, że ich strata do prowadzącego Śląska Wrocław wynosi obecnie siedem „oczek”. Dobra okazja na zbliżenie się do czołowych lokat nadarzy się natomiast już w najbliższy weekend, gdy przy Łazienkowskiej zamelduje się Lech Poznań. Dla Legii będzie to tak naprawdę pierwszy poważny test, dający odpowiedź na to, czy kryzys faktycznie został już zażegnany. W opinii ekspertów z TOTALbet zwycięstwo gospodarzy jest prawdopodobnym scenariuszem, choć goście naturalnie nie są bez szans. Legalny polski bukmacher kurs na triumf warszawiaków „wycenił” na 2.29, w przypadku ekipy z Wielkopolski jest to z kolei 3.22.

Zadania legionistom z pewnością nie ułatwi fakt, że ich najbliższy rywal znajduje się w naprawdę dobrej formie, Lech Poznań przegrał bowiem zaledwie jedno z jedenastu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. I choć była to porażka druzgocąca i spektakularna zarazem (0:5 w Szczecinie), nie zmienia to faktu, że stanowiła ona jedynie wypadek przy pracy poznaniaków. Oprócz niej Kolejorz zanotował siedem zwycięstw i trzy remisy, co uznać należy za wynik bardzo solidny. Fani Lecha największe pretensje do swoich ulubieńców z pewnością mieli za zaległy, domowy mecz przeciwko Jagiellonii. Białostoczanie przegrywali na Bułgarskiej już 0:3, a mimo tego potrafili wywieźć ze stolicy Wielkopolski niezwykle cenny punkt. Rezultat ten pójdzie jednak w niepamięć, jeśli podopieczni Johna van den Broma wygrają w najbliższy weekend w Warszawie. Takie rozstrzygnięcie wydaje się być jak najbardziej możliwe, tym bardziej, że dwa ostatnie spotkania Lecha przy Łazienkowskiej to remis oraz zwycięstwo. Wcześniej poznaniacy notowali natomiast serię siedmiu kolejnych ligowych porażek na tym obiekcie, trudno więc z pełnym przekonaniem, że historia najnowsza przemawia za wygraną którejś z drużyn. Podobne obserwacje mają także bukmacherzy z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na triumf Legii płacą 2.29 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej lechitów wyniesie z kolei 3.22 zł.

Sonda Legia Warszawa vs Lech Poznań - kto wygra? Legia Warszawa Lech Poznań Będzie remis

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 2.29

remis – 3.55

Lech – 3.22

Podwójna szansa:

1X – 1.36

12 – 1.32

X2 – 1.60

Legia strzeli gola:

tak – 1.27

nie – 3.55

Lech strzeli gola:

tak – 1.38

nie – 2.87

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.30 powyżej 1.5 – 1.32

poniżej 2.5 – 1.79 powyżej 2.5 – 1.99

poniżej 3.5 – 1.30 powyżej 3.5 – 3.45

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.60

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.