Legia łatwo rozprawi się z Ruchem? Przed nami ligowy klasyk przy Łazienkowskiej!

Piłkarze Legii do rewanżowego pojedynku z Ordabasami Szymkent przystępowali z zamiarem przypieczętowania awansu do kolejnej rundy i trzeba przyznać, że w pierwszej połowie udawało im się to bardzo dobrze. Podopieczni Kosty Runjaicia grali ofensywnie, z polotem, raz po raz niepokojąc kazachskiego golkipera. Co jednak najważniejsze, wykreowane sytuacje byli w stanie przekuć w konkrety. Rezultat spotkania otworzył Paweł Wszołek, a krótką przed przerwą podwyższył Yuri Ribeiro i wydawało się, że jest już „pozamiatane”. Na drugą połowę legioniści wyszli jednak zdecydowanie bardziej rozprężeni, co skrzętnie wykorzystali goście z Kazachstanu, szybko zdobywając bramkę kontaktową. To najwyraźniej obudziło wicemistrzów Polski, kilkanaście minut później po golu Tomasa Pekharta Legia ponownie znalazła się na dwubramkowym prowadzeniu. Choć w końcówce Ordabasy ponownie trafiły do siatki Kacpra Tobiasza, na więcej nie był już ich stać i Wojskowi mogli cieszyć się z awansu do trzeciej rundy kwalifikacji. Tam ich rywalem będzie Austria Wiedeń, zanim dojdzie do tego dwumeczu, warszawianie będą musieli powrócić na chwilę do zmagań w rodzimej lidze. W najbliższą niedzielę zespół prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca czeka starcie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym w ligowym klasyku zmierzą się z Ruchem Chorzów. Eksperci z TOTALbet nie mają w tym wypadku wątpliwości, że komplet punktów pozostanie w stolicy. Kurs na triumf gospodarzy legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.43, w przypadku wygranej gości ze Śląska jest to natomiast 7.60.

Dla Ruchu obecny sezon jest pierwszym od sześciu lat na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Powtórny debiut nie wypadł niestety zbyt okazale, Niebiescy w meczu wyjazdowym ulegli bowiem Zagłębiu Lubin 1:2. Przed tygodniem było już jednak zdecydowanie lepiej, czego najlepszym potwierdzeniem jest w pełni zasłużone zwycięstwo 2:0 nad innym z beniaminków – ŁKS-em Łódź. W najbliższą niedzielę podopiecznych Jarosława Skrobacza czeka z kolei piekielnie trudne zadanie, jakim niewątpliwie będzie wywiezienie jakichkolwiek punktów ze stolicy. Warto pamiętać przy tym, że ostatnie spotkanie pomiędzy tymi zespołami przy Łazienkowskiej zakończyło się sensacyjną wygraną chorzowian. Obie ekipy spotkały się w 22. kolejce rozgrywek 2016/2017, a bezsprzecznym faworytem byli wówczas gospodarze. Ekipa ze Śląska zaskoczyła jednak rywala i w krótko po rozpoczęciu drugiej części gry – po golach Patryka Lipskiego, Macieja Urbańczyka oraz Jarosława Niezgody – prowadzili już różnicą trzech goli. W końcówce rozmiary porażki zmniejszył legendarny Miroslav Radovic, ale to było wszystko, na co tamtego dnia stać było Wojskowych. Trzy punkty pojechały zatem do Chorzowa, a kibice Ruchu niewątpliwie mają nadzieję, że w najbliższy weekend doczekają się powtórki. Zdaniem TOTALbet jest to jednak mało prawdopodobne – kurs na triumf Niebieskich bukmacher ustalił na poziomie 7.60, w przypadku wygranej Legii jest to z kolei 1.43.

Sonda Czy Legia Warszawa awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 1.43 remis – 5.00 Ruch – 7.60

Podwójna szansa:

1X – 1.11 12 – 1.18 X2 – 2.67

Legia strzeli gola:

tak – 1.10 nie – 6.40

Ruch strzeli gola:

tak – 1.72 nie – 2.05

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.15 powyżej 1.5 – 1.22

poniżej 2.5 – 2.13 powyżej 2.5 – 1.69

poniżej 3.5 – 1.45 powyżej 3.5 – 2.71

poniżej 4.5 – 1.17 powyżej 4.5 – 4.85

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 8.75

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.