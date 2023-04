Legia - Lech TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Legia Warszawa - Lech Poznań GDZIE OGLĄDAĆ mecz Legia - Lech dzisiaj 16.04 STREAM LIVE ONLINE w internecie

Lewandowski odchodzi! Stracili do niego cierpliwość, znany jest jego następca

W ostatnich 10 latach tylko Piast Gliwice potrafił przerwać dominację Legii i Lecha. To właśnie na te zespoły od lat kibice liczą najmocniej w europejskich pucharach, a w tym sezonie wreszcie udało się osiągnąć satysfakcjonujący wynik. "Kolejorz" doszedł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, ale w pierwszym meczu z Fiorentiną musiał pogodzić się z bolesną lekcją i porażką 4:1. Z kolei już trzy dni później i cztery dni przed rewanżem Lech przyjeżdża do Warszawy na hit Ekstraklasy. Starcia Legii z Lechem od dłuższego czasu nazywane są derbami Polski, a w tę niedzielę mogą mieć duży wpływ na walkę o mistrzostwo kraju. Poznaniacy nie liczą się już w boju o tytuł, ale zespół ze stolicy wciąż liczy na skuteczny pościg za prowadzącym Rakowem Częstochowa. W ostatniej kolejce legioniści zmarnowali dogodną okazję na odrobienie 2 punktów, remisując w Legnicy z Miedzią 2:2. Na kolejną taką wpadkę nie mają miejsca, ale Lech z pewnością postawi twarde warunki.

Kolejorz jest w całkiem dogodnej sytuacji. W tabeli jest na trzecim miejscu i ma dość bezpieczną przewagę nad zespołami goniącymi strefę europejskich pucharów. W końcówce sezonu będą zapewne walczyć z Pogonią Szczecin o miejsce na podium, ale czekają ich mecze zarówno z Legią, jak i Rakowem. Lech może więc odegrać bardzo dużą rolę w walce o mistrzostwo, tym bardziej że przed rewanżem z Fiorentiną trudno o optymizm i myślenie o awansie do półfinału LKE. Pewne jest to, że na stadionie Legii szykuje się wspaniały mecz rozgrywany przy komplecie widzów. Atmosfera w Warszawie z pewnością będzie fantastyczna i pozostaje mieć nadzieję, że piłkarze dorównają jej na boisku.

Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w sobotę, 16 kwietnia, o godzinie 17:30. TRANSMISJA w TV na kanałach Canal+ i TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE dostępny jest w płatnej usłudze Canal+ Online oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.