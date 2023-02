Legia Warszawa zatrzymuje gwiazdę. Bartosz Kapustka z nowym kontraktem

To on wpadł w oko trenera Fernando Santosa? Maik Nawrocki pokazał się przed selekcjonerem kadry [WIDEO]

Czuje w sobie pewien niedosyt

Kapustka w Legii występuje już trzeci rok. W pierwszym sezonie przyczynił się do wywalczenia mistrzostwa Polski. Był wtedy motorem napędowym zespołu. Jednsak poprzednie rozgrywki były dla niego pechowe, bo na starcie doznał kontuzji kolana. Wrócił dopiero pod koniec rozgrywek. W tym stawia na niego trener Kosta Runjaić. W stolicy wciąż licza na tego pomocnika i stąd decyzja o nowej umowie, która teraz obowiązuje do końca sezonu 2025/26. - Bardzo dobrze czuję się w Legii i cieszę się, że zostaję w niej na dłużej - powiedział Kapustka, cytowany przez oficjalny profil klubu. - Najważniejsze okazało się zaufanie obu stron. Czuję w sobie pewien niedosyt. Mam jeszcze z Legią dużo do osiągnięcia i dużo do wygrania - podkreślił pomocnik wicelidera.

Decyduje o obliczu Legii i ekstraklasy

Z decyzji o pozostaniu piłkarza w klubie z Łazienkowskiej zadowolony jest także Jacek Zieliński, dyrektor sportowy. Tak skomentował przedłużenie umowy z kluczowym zawodnikiem. - Po przezwyciężeniu problemów widzimy go z nową energią. W jeszcze większym stopniu może być piłkarzem, który decyduje o obliczu Legii i ekstraklasy - przyznał przedstawiciel klubu, cytowany przez klubowe media.

Bartosz Kapustka 2⃣0⃣2⃣6⃣ ✍️ 26-letni pomocnik, mistrz Polski z 2021 roku, przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do końca sezonu 2025/26.Więcej ➡ https://t.co/dhd38cQ9PD pic.twitter.com/NlAHF7Ry0q— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) February 13, 2023

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Wisła Płock