Litwin bohaterem łodzian. Beniaminek wyszarpał zwycięstwo w doliczonym czasie [WIDEO…

Piłkarze ŁKS po dwóch porażkach w pierwszych meczach chcieli pokazać się z dobrej strony, tym bardziej, że grali pierwszy raz przed własną publicznością. Konstruowanie dobrych akcji wychodziło jednak beniaminkowi z trudem, ale z pomocą przyszli goście a konkretnie Miłosz Trojak. W 28.min obrońca Korony bezmyślnie sfaulował w polu karnym Macieja Śliwę i sędzia Szymon Marciniak bez namysłu podyktował rzut karny. Dani Ramirez strzelił perfekcyjnie w prawy górny róg i gospodarze prowadzili. Gol Hiszpana był pierwszym dla ŁKS-u na poziomie ekstraklasy od ponad trzech lat.

W rewanżu Rumun Ronaldo Daeconu w 40. min strzelił bardzo mocno z rzutu wolnego, jednak Aleksander Bobek świetnie obronił. W 53. min kielecki Ronaldo jeszcze raz sprawdził 19-letniego bramkarza, tym razem strzałem z akcji, ale młodzian ponownie zdał egzamin. Bobek bronił bez zarzutu, jednak w 88. min i on nie dał rady. Marciniak podyktował drugiego karnego tego wieczora, po trochę przypadkowej ręce jednego z obrońców, a Hiszpan Adrian Dalmau nie zmarnował jedenastki. Gdy drużyny wydawały się być pogodzone z podziałem punktów nastąpiło rozstrzygnięcie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najwyżej do piłki wyskoczył rezerwowy Artemijus Tutyskinas i strzelił głową precyzyjnie przy słupku. To chyba najlepszy prezent jaki mógł sobie sprawić na urodziny Litwin, który w najbliższy wtorek skończy 20 lat.

ŁKS Łódź - Korona Kielce 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Dani Ramirez (28-karny), 1:1 Adrian Dalmau (88-karny), 2:1 Artemijus Tutyskinas (90+9).

Żółta kartka - ŁKS Łódź: Adrien Louveau, Stipe Juric. Korona Kielce: Jacek Podgórski, Ronaldo Deacanu, Nono.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 10 423.

ŁKS Łódź: Aleksander Bobek - Kamil Dankowski, Adrien Louveanu, Marcin Flis, Piotr Głowacki - Mieszko Lorenc - Dani Ramirez (72. Adam Marciniak), Michał Mokrzycki, Engjell Hoti (79. Artemijus Tutyskinas), Maciej Śliwa (79. Grzegorz Glapka) - Piotr Janczukowicz (56. Stipe Juric)

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Jacek Podgórski, Dominick Zator, Miłosz Trojak, Marcus Godinho - Dalibor Takac - Jakub Łukowski (65. Jakub Konstantyn), Ronaldo Deacanu (65. Adrian Dalmau), Nono (74. Miłosz Strzeboński), Mateusz Czyżycki (46. Martin Remacle) - Jewgienij Szykawka. (PAP)