Robert Lewandowski w swojej karierze otarł się o Legię Warszawa. Wymarzoną, dla większości piłkarzy wychowanych w stolicy i jej okolicach. Pobyt na Łazienkowskiej nie był jednak dla niego udany. Grał niewiele, trafił do rezerw, potem doznał poważnej kontuzji. Klub mu podziękował, co mocno załamało przyszłego króla futbolu.

Robert Lewandowski: Rozstania z Legią nie wspominam dobrze

- Rozstania z Legią nie wspominam dobrze – mówił przed laty Lewandowski w rozmowie z „Super Expressem”. - Na początku byłem nawet zadowolony. Później jednak złapałem kontuzję i zaczęły się problemy. Skończył mi się kontrakt i nikt nie powiedział mi, dlaczego nie może zostać przedłużony. To było dziwne i nieprzyjemne. Jeśli postawiliby sprawę jasno: "Robert, jesteś za słaby i musisz odejść", byłoby mi łatwiej. A tak to zupełnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Bardzo pomogła mi wtedy mama, która zabrała mnie na trening Znicza Pruszków – opisywał.

Legia się na Lewandowskim nie poznała, ale dziesięć lat starszy Poledica był nim zachwycony. Dziś wspomina go z sentymentem.

- Bardzo cichy chłopak, który nie gadał za dużo – mówi nam Poledica. - Na treningach zawsze podchodzenie profesjonalnie, podobało mi się to. On w tym wieku 18 lat fizycznie jeszcze nie był taki jak dzisiaj, ale było widać sporo potencjału, było widać sporo ambicji. Mogę powiedzieć tak szczerze, że polskie piłkarze nie byli zawsze związani z dyscypliną, ale Lewandowski był inny. W Serbii jest inaczej, jeśli mówimy sporcie. Musisz być sportowcem 24 godziny, żeby coś osiągnąć. Zawsze jak mówię o Lewandowskim, porównuję go do Novaka Djokovicia, bo jak wejdziesz tak wysoko, to ciężko już zostać tam. Im się udaje – dodaje.

Zdaniem Serba, który w przeszłości grał w trzech polskich klubach: Legii, Lechu i Pogoni, cała sytuacja z Lewandowskim w Legii miała pozytywny wpływ na to, co działo się w przyszłości.

- Szkoda, że Legia wypuściła takiego zawodnika. Oczywiście w tym wieku, miał 18 lat, nie było możliwe, żeby grać w podstawowym składzie, bo był tam i Włodarczyk, i Saganowski. Uważam, że to zmieniło trochę podejście do młodych zawodników w Polsce. Polska naprawdę ma dobrych młodych piłkarzy – zaznacza Poledica.