Miał problem z kostką

Oyedele zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Portugalią w Lidze Narodów. Selekcjoner Michał Probierz wystawił pomocnika Legii w pierwszym składzie. Po tym występie gracz był krytykowany, ale bronił go trener kadry, jak i szkoleniowiec stołecznej drużyny - Goncalo Feio. W kolejnym spotkaniu z Chorwacją młody piłkarz był zmiennikiem. Po powrocie ze zgrupowania sztab warszawskiego klubu bał się o jego zdrowie, bo zawodnik miał problem z kostką. To właśnie z tego powodu już po pierwszej połowie został zmieniony w starciu z Lechią Gdańsk. Nie znalazł się także w kadrze na mecz z TSC Backa Topola w Lidze Konferencji.

Nie było sensu ryzykować

Wprawdzie w ostatnim spotkaniu z GKS-em Katowice Oyedele był już w kadrze Legii, ale nie pojawił się na murawie. Co zatem z jego zdrowiem i kiedy należy spodziewać się występu? Czy to nastąpi już w meczu z Miedzią Legnica w Pucharze Polski. - Kontuzja jest doleczona, a on jest gotowy do gry - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Ale z tą kontuzją jest tak, że każdego dnia zmniejszamy procent szans na jej powrót i odnowienie. Rozmawawiałem z nim w trakcie meczu. Patrząc na to, jak grała drużyna, jaki mieliśmy wynik, to powiedziałem mu, że nie ma potrzeby na jego wejście. Mamy kolejne mecze przed sobą. Ci, którzy weszli zagrali dla drużyny, robili swoje i dali dobre zmiany. Mogliśmy dać Maxiemu trzy dni więcej na całkowite doleczenie tego urazu. Podkreślam: on był gotowy do gry. Normalnie trenował, ale rozmawiałem z nim i nie było sensu ryzykować - wyjawił portugalski szkoleniowiec Legii.

