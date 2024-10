Tego może spodziewać się Maximillian Oyedele. Ważne słowa selekcjonera kadry na temat pomocnika Legii

To właśnie tam Grzegorz Lato wysyła Michała Probierza. Selekcjoner ma do wykonania poważną misję [ROZMOWA SE]

Majdan nie ma najmniejszej wątpliwości

Pierwsze spotkanie w kadrze Oyedele rozegrał z Portugalią (1:3) i od razu wybiegł w pierwszym składzie. Tym występem do siebie nie przekonał. Jednak obok krytyki pojawiły się także pozytywne głosy. Za młodym piłkarzem ujął się m.in. Radosław Majdan, były bramkarz drużyny narodowej. - Kompletnie nie rozumiem nagonki na tego chłopaka po meczu z Portugalią - napisał Majdan w mediach społecznościowych. - Jeżeli ktoś ma ,,jaja” i jest żądny ,,eksperckiej krwi” to powinien raczej mieć pretensje do selekcjonera. Mam nadzieję że nie zrobi to na nim wrażenia i potraktuje to jako sportowe doświadczenie, dzięki któremu będzie jeszcze silniejszy. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że za jakiś czas będzie liderem naszej reprezentacji - zapowiedział.

Jakub Moder o straconych bramkach z Chorwacją. Padły słowa o charakterze i dużym niedosycie kadrowiczów

Będzie silnym punktem reprezentacji?

Trener kadry Michał Probierz broniąc zawodnika zwracał uwagę na to, że musi się on uodpornić na krytykę. Powtarzał, że Oyedele jest przyszłością Bialo-czerwonych. - Max musi sobie zdać sprawę, że życie piłkarza, życie w sporcie jest trudne - tłumaczył Probierz. - Zawsze będzie krytyka, zawsze będzie ocena. Raz cię będą podrzucać, a za chwilę zapomną złapać. To moje ulubione powiedzenie. Zapominamy o jednej rzeczy, że zmieniamy pokoleniową tę drużynę. Na pewno nie skreślałbym go po tym jednym spotkaniu. Wierzę, że Max przez granie w klubie będzie silnym punktem reprezentacji - zadeklarował.

Jakub Kamiński o zmarnowanej sytuacji z Chorwatami, ciosach rywali. To mogło podobać się w grze Polaków

Trzeba w niego inwestować

To ważne słowa wypowiedziane przez selekcjonera, który w ten sposób budował także pewność siebie Oyedele. Postawił na niego także w meczu z Chorwacją. Tym razem pomocnik Legii był zmiennikiem. Wszedł na boisko po godzinie gry. - Nie chcemy robić tak, że będziemy kogoś powoływać na siłę i później łatać dziury - tak trener Probierz uzasadnił swoją decyzję. - Dlatego Max wszedł w drugim meczu. Uważam, że dał dobrą zmianę. W tego chłopaka trzeba inwestować - wyznał.

Jakub Kiwior o pracy z selekcjonerem, remisie z Chorwacją, kibicach na Stadionie Narodowym. Kadrowicz powiedział też o sytuacji w Arsenalu Londyn

Dostał wsparcie od zawodników

Po raz kolejny selekcjoner wrócił także do debiutu Oyedele w drużynie narodowej. - Nie uważam, że z Portugalią zagrał słaby mecz - wyjawił trener Probierz po meczu z Chorwacją. - Tak jak był oceniony. Pamiętajmy, że graliśmy z jednym z najlepszych zespołów. Pierwszą połowę grał solidnie. OK, popełnił błąd przy bramce, mógł inaczej się zachować. Teraz zagrał drugie spotkanie. Odbieram go pozytywnie. Dostał dobre wsparcie od zawodników, bo to też jest istotne, jeśli chodzi o drużynę - dodał szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Chwile grozy Roberta Lewandowskiego w meczu z Chorwacją. Ten bandycki tak mógł się zakończyć tragedią!

