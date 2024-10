i Autor: AP PHOTO/THIBAULT CAMUS Vinicius Jr

Vinicius Jr wpadł w furię i... Szokujące kulisy Złotej Piłki. Słono go to będzie kosztować

Kibice Realu Madryt i Viniciusa Jr. inaczej wyobrażali sobie ostatnią ceremonię wręczenia Złotej Piłki. Według pierwotnych doniesień to właśnie Brazylijczyk miał otrzymać tę nagrodę i jak się okazuje, ten zaczął już świętować pierwszą Złotą Piłkę w swojej kolekcji. Informacje o tym, że jednak to Rodri zostanie wywołany na scenę w kluczowym momencie miały nadejść do Viniciusa podczas organizowanej przez niego imprezy. Jak podają media, wściekły miał wyrzucić wszystkich za drzwi.