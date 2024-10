Wielka powódź w Hiszpanii. Żałoba narodowa, mecz Realu Madryt odwołany

Vinicius Jr wpadł w furię i... Szokujące kulisy Złotej Piłki. Słono go to będzie kosztować

Przedstawiciele Realu Madryt od razu poinformowali, jeszcze na etapie wniosku klubu VCF, że nie będą stawiać żadnych przeszkód przy próbie przełożenia spotkania LaLiga na inny termin. Piłkarze Valencii i Realu Madryt mieli zmierzyć się w sobotę na Mestalla o godzinie 21:00, nowy termin tego spotkania na razie nie jest znany. To oznacza, że Królewscy na najbliższe spotkanie muszą poczekać do wtorku, gdy zmierzą się u siebie z AC Milan w Lidze Mistrzów.

W Hiszpanii ogłoszono zaś żałobę narodową. Wszystkie mecze w regionie Walencji zostały odwołane. Przez prowincję przeszła burza Dana, mieszkańców dotknęła przede wszystkim powódź, przez którą życie straciło co najmniej 95 osób. DANA jest hiszpańskim akronimem (tzw. skrótem) i oznacza zjawisko atmosferyczne, gdy zimne masy powietrza spotykają się nad Morzem Śródziemnym z ciepłym i wilgotnym powietrzem. Ulewne deszcze doprowadziły do porwania mostów i zniszczenia budynków. Setki tysięcy mieszkańców regionu nie ma dostępu do prądu.

Estadio Mestalla, a więc stadion Valencii został przekształcony w punkt zbiórki żywności i artykułów pierwszej potrzeby.

Un hombre rompe la puerta de un bloque de pisos para salvar la vida de dos niños y una mujer tras la riada provocada por la DANA en Paiporta (Valencia)👉 El héroe no cesó hasta que pudo acceder al interior del portal pic.twitter.com/ucHS79Uv67— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 31, 2024

