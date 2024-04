ŁKS się nie poddaje. Ambitni łodzianie wyszarpali remis w Krakowie [WIDEO]

Aleksandar Vuković o świadomości zagrożenia i mądrzejszych głowach. Co ma Carlo Ancelotti do Piasta Gliwice?

W pierwszej połowie mecz miał mało interesujący przebieg. Dość niespodziewanie częściej przy piłce byli goście (63 procent posiadania), ale to gospodarze przeprowadzili jedną skuteczną akcję. W 19. minucie Otar Kakabadze podał w pole karne do Patryka Makucha, ten źle przyjął piłkę, ale dzięki temu wyszła mu asysta do Benjamina Kallmana, który strzałem z około 13 metrów w róg pokonał Dawida Arndta. Był to ósmy gol fińskiego napastnika w tym sezonie.

ŁKS najlepszą okazję miał w 2. minucie, lecz Lukas Hrosso obronił groźny strzał Engjella Hotiego. Po przerwie łodzianie wciąż posiadali inicjatywę. Cracovia sprawiała wrażenie, jakby chciała bronić skromnego prowadzenia. I to się zemściło. Eneo Bitri nadepnął w polu karnym na stopę Piotra Janczukowicza. Arbiter tego nie dostrzegł, ale po chwili został przez sędziego VAR wezwany do monitora. Po obejrzeniu zajścia podyktował rzut karny, który wykorzystał Dani Ramirez. Cracovia świetnie zareagowała i chwilę później ponownie wyszła na prowadzenie, a bramkę zdobył Otar Kakabadze strzałem z około 20 metrów. Potem dobrych okazji nie wykorzystali Kallman i Makuch. W 86. minucie wprowadzony chwilę wcześniej Stipe Juruc dostał dobre podanie od Kaya Tejana i doprowadził do remisu. W końcówce Cracovia mocno przycisnęła, ale już nie zdołała przechylić szali na swoją korzyść. Krakowski zespół przedłużył do siedmiu serię spotkań bez wygranej i jego sytuacja w tabeli staje się coraz trudniejsza.

Cracovia Kraków - ŁKS Łódź 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Benjamin Kallman (19), 1:1 Dani Ramirez (73-karny), 2:1 Otar Kakabadze (77), 2:2 Stipe Juric (86).

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Patryk Sokołowski, Andreas Skovgaard, Michał Rakoczy, Arttu Hoskonen, Lukas Hrosso. ŁKS Łódź: Engjell Hoti, Piotr Janczukowicz.

Sędzia: Marcin Kochanek (Opole). Widzów 10 019.

Cracovia Kraków: Lukas Hrosso – Arttu Hoskonen, Eneo Bitri, Andreas Skovgaard – Otar Kakabadze, Patryk Sokołowski, Karol Knap (89. Takuto Oshima), David Kristjan Olafsson – Patryk Makuch (89. Filip Rózga), Benjamin Kallman, Michał Rakoczy (62. Mikkel Maigaard).

ŁKS Łódź: Dawid Arndt - Kamil Dankowski, Levent Gulen, Rahil Mammadov, Riza Durmisi - Kay Tejan, Michał Mokrzycki, Engjell Hoti (78. Stipe Juric), Dani Ramirez, Husein Balic (86. Bartosz Szeliga) - Piotr Janczukowicz (78. Antoni Młynarczyk).(PAP)