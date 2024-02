i Autor: Cyfrasport Lukas Podolski

Szczere słowa

Lukas Podolski kilkoma zdaniami wkupił się w łaski Niemców. Wszystko tuż przed powrotem Ekstraklasy

Grzegorz Kuś 11:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Lukas Podolski to jedna z największych gwiazd Ekstraklasy i prawdziwy lider Górnika Zabrze. Na koniec kariery "Poldi" spełnił swoją obietnicę i trafił do klubu, któremu od dziecka kibicował. Nie oznacza to jednak, że zapomniał o Niemczech, gdzie spędził znaczną część życia. Tuż przed powrotem Ekstraklasy Podolski wkupił się w łaski Niemców kilkoma zdaniami.