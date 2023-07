Transferowa karuzela

Lukas Podolski to człowiek wielu talentów. Po japońsku też przemówi!

Piłkarze Górnika Zabrze szykują się do wyjazdu na zgrupowanie do austriackiego Kitzbühel. Zwieńczeniem dziewięciodniowego pobytu tamże będzie miniturniej zorganizowany w Sankt Johann in Tirol. Rywalami zabrzan w dwóch 45-minutowych potyczkach będą zespoły Hannover 96 i FC Köln