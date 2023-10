Łukasz Zwoliński już po zabiegu. Kiedy do gry wróci gwiazda Rakowa Częstochowa?

Jest cierpliwy, czeka na sytuację

Dorobek piłkarza w tej edycji to sześć goli w 20 występach. Zwoliński zdobył trzy gole w ekstraklasie i trzy w europejskich pucharach. - To konkretny napastnik, który dużo pracuje dla zespołu - tak opisał go nam niedawno Ivica Vrdoljak, były kapitan Legii. - Jest silny fizycznie, nie boi się walki z obrońcami przeciwnika. Łukasz to typowa „9”. Ma dobre uderzenie, potrafi się zastawić i ustawić przy piłce. W ten sposób daje kolegom czas na złapanie oddechu. Pod bramką jest groźny. Jest cierpliwy, czeka na sytuację, a jak dostanie piłkę, to nie kombinuje, lecz stara się oddać strzał - Chorwat charakteryzował gracza Rakowa.

Wypada na 1,5 miesiąca

Jednak na razie Zwoliński będzie odpoczywał od piłki, bo poddał się zabiegowi we Włoszech. - Łukasz Zwoliński przeszedł udany zabieg przepukliny sportowej we włoskiej klinice Villa Stuart w Rzymie - czytamy w mediach społecznościowych. - Przerwa w grze naszego napastnika potrwa około 1,5 miesiąca. Zabieg był konieczny i został zaplanowany na okres przerwy reprezentacyjnej w porozumieniu ze sztabem medycznym. "Zwolak" czuje się dobrze i przesyła wam pozdrowienia. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia! - dodano w oficjalnym komunikacie.

Łukasz Zwoliński przeszedł udany zabieg przepukliny sportowej we włoskiej klinice Villa Stuart w Rzymie.Przerwa w grze naszego napastnika potrwa około 1,5 miesiąca. Zabieg był konieczny i został zaplanowany na okres przerwy reprezentacyjnej w porozumieniu ze sztabem medycznym.… pic.twitter.com/i3pCsdMmCo— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) October 12, 2023

