Były król strzelców ekstraklasy znalazł klub. To tam zagra Takesure Chinyama!

Chinyama do naszego kraju przyjechał w 2007 roku. Zaczynał w Dyskobolii Grodzisk Wlkp. pod wodzą trenera Macieja Skorży. Już po jednej rundzie trafił do Legii, gdzie spędził cztery lata. Dwa pierwsze sezony miał udane, był skuteczny. W drugim roku w warszawskim klubie został królem strzelców ekstrakalsy (wspólnie z Pawłem Brożkiem). W sumie w dorobku ma 3 Puchary Polski, 2 Superpuchary, Puchar Ligi. Jego dorobek w Polsce to 83 mecze w lidze i 39 goli.

Po wyjeździe z Polski grał w RPA i Zimbabwe. Później wrócił do naszego kraju i występował w LZS Piotrówka. Teraz 41-letni zawodnik znalazł nowy klub. Związał się z zespołem Batory Wola Batorska, który występuje w małopolskiej A klasie. Jego drużyna zajmuje 11. miejsce w rozgrywkach. 14 października zagra z Iskrą Zakrzów. Czy w tym spotkaniu zadebiutuje już Chinyama?

