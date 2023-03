Maik Nawrocki zasłuży na powołanie do reprezentacji Polski? "Widzimy u niego dużą jakość"

Trener Górnika docenia lidera Legii. Ale nie wpadlibyście na to, co zamierza z nim zrobić

Nawrocki już był w kręgu zainteresowań poprzedniego selekcjonera. Czesław Michniewicz powołał go nawet do szerokiej kadry na mundial. Jednak ostatecznie nie zdecydował się zabrać defensora na mistrzostwa świata. Tyle że Nawrocki nie marnuje czasu i od początku rundy rewanżowej jest mocnym punktem Legii, co podkreślił na konferencji prasowej trener warszawskiej drużyny. - Jestem bardzo zadowolony z rozwoju Maika Nawrockiego - powiedział trener Kosta Runjaić, cytowany przez klubowe media. - Pamiętajmy, że na początku sezonu nabawił się kontuzji. Jeśli chdzi o przygotowanie fizyczne, to musi jeszcze trochę nadrobić. Jednak w tej rundzie gra bardzo dobrze. Widzimy jego dużą jakość, szczególnie w ofensywie. Nasi obrońcy mają teraz więcej zadań w ataku. Maik dużo pracuje nad sobą. Jeszcze wiele musi się nauczyć, a także nabrać potrzebnego doświadczenia. Mało jest graczy występujących na podobnej pozycji, którzy stwarzaliby tyle zagrożenia pod bramką rywala - stwierdził szkoleniowiec stołecznego klubu.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin