Marek Papszun o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Zaskakujące wyznanie trenera Rakowa

Trzeba na moment wyhamować

- Święta Bożego Narodzenia to dla mnie wyjątkowy, magiczny czas – mówi trener Marek Papszun. - Mam wtedy okazję spędzić go z rodziną, odwiedzić najbliższych. Wiem, że trzeba na moment wyhamować, odłączyć się od pracy, a uwagę przekierować na rodzinę. Dlatego chciałbym nieco „wyłączyć się”. Jednak w mojej profesji to bardzo trudne. Wiadomo, że żyję klubem i piłką non stop – tłumaczy.

W domu szkoleniowca z przystrojeniem choinki nie czeka się do Wigilii. - Ubieranie choinki to moja domena – wyjawia. - Zawsze to było na mojej głowie: od momentu wybrania, zakupu, przystrojenia i założenia lampek. Jednak tak się ostatnio złożyło, że całą procedurą musiała zająć się żona, ale jak zawsze spisała się na medal. Muszę przyznać, że przejmuje coraz więcej moich obowiązków związanych ze świętami. Jestem usprawiedliwiony, bo byłem z zespołem na zgrupowaniu w Holandii - zaznacza.

Nie przepada za karpiem

Trener nie ukrywa, że podczas przygotowań przypada mu rola pomocnika. - W kuchni nie można na mnie za bardzo liczyć – przyznaje szczerze. - Jednak zawsze staram się pomagać w pracach porządkowych. Nie chcę dopuścić do sytuacji, że będę traktowany jak gość. Na wigilijnym stole są u nas zawsze wszystkie potrawy. Nie zabraknie oczywiście barszczu, pierogów, kapusty, grzybów, będzie śledzik i karp, choć nie jest to mój ulubiony przysmak. Generalnie lubię ryby, i to nawet bardzo - dodaje.

Jakiego prezentu spodziewa się trener lidera ekstraklasy? - Dla mnie największym prezentem jest to, że możemy ten czas spędzić razem i w zdrowiu, bo to jest najważniejsze – wyjawia. - Co mnie najbardziej ucieszy od Świętego Mikołaja? Lubię czytać książki. Mimo że brakuje mi czasu, to zawsze staram się go trochę wygospodarować, aby coś przeczytać. Wystarczy dobra lektura, aby sprawić mi radość. Może znajdę pod choinką „Pułapki myślenia”? - zastanawia się.

Marzy o kolejnej gwiazdce

Trener Papszun wyjaśnia, jakie wyzwania stawia przed sobą i czego oczekuje w Nowym Roku. - Od strony sportowej chciałbym, żebyśmy ustrzelili dublet: wygrali mistrzostwo i obronili Puchar Polski - przekonuje. - Chciałbym także awansować do fazy grupowej któregoś z europejskich pucharów. Podczas Wigilii będę wypatrywał pierwszej gwiazdki na niebie. Jak jesteśmy w świątecznym nastroju, to tak sobie myślę, że fajnie byłoby wypromować kolejną gwiazdkę w naszym zespole – uśmiecha się trener Rakowa.